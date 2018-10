Torino | Zaza e De Silvestri a disposizione contro il Bologna

Serie A Torino - terapie per Zaza. Differenziato per De Silvestri e Lyanco : Torino - I granata si sono allenati al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica pomeridiana agli ordini di Mazzarri . Assenti i calciatori impegnati nelle rispettive nazionali. Oltre a loro, non ha ...

Infortunio Zaza - tegola Nazionale : si ferma l’attaccante del Torino : Infortunio Zaza – L’Italia si prepara per i prossimi appuntamenti tra amichevole e Nations League ma deve fare i conti con qualche Infortunio di troppo. Nelle ultime ore si è fermato anche l’attaccante Simone Zaza, dopo i problemi di Danilo D’Ambrosio, Patrick Cutrone e Alessio Romagnoli out anche il calciatore del Torino. Zaza è stato costretto a lasciare il ritiro di Coverciano per un problema al polpaccio, nelle ...

Gol - cattiveria e spettacolo fra Torino e Frosinone : Belotti e Zaza a secco - ci pensa il centrocampo a far gioire i granata : Il Torino supera il Frosinone per 3-2 ma senza gol degli attaccanti: ci pensa la mediana a trascinare i granata alla vittoria con le reti di Rincon, Baselli e Berenguer L’ottava giornata di Serie A si apre con l’appuntamento, ormai sempre più consueto, del venerdì sera, che vede scendere in campo Torino e Frosinone. Situazioni ben diverse in classifica per le due squadre, ma entrambe con qualcosa da farsi perdonare ai propri ...

Torino-Frosinone - le formazioni ufficiali : con Belotti c’è Zaza : “Voglio l’atteggiamento giusto dall’inizio, nessuno deve pensare che Torino-Frosinone sia facile, sarà una battaglia”. Mazzarri chiede una prestazione determinata al Torino, stasera in casa contro il Frosinone reduce da una settimana di ritiro vista la situazione in classifica: “Questo inizio di campionato ha dimostrato che non esistono partite facili per nessuno – spiega l’allenatore del ...

Torino-Frosinone - le probabili formazioni : Iago ancora in panchina - Zaza dal 1' : TORINO FROSINONE probabili formazioni / Torino-Frosinone, in programma questa sera alle ore 20.30, aprirà l’ottava giornata di Serie A. Il club granata per confermare la fondamentale vittoria esterna ottenuta sul campo del Chievo, i gialloblu per ottenere la prima vittoria stagionale. Ecco le possibili scelte di formazione di Mazzarri e Longo. Torino-Frosinone, probabili formazioni: Zaza-Belotti […] L'articolo Torino-Frosinone, le ...

8^ giornata - Torino-Frosinone - le probabili formazioni : Zaza dal 1' : Torino-Frosinone- Tutto pronto per l’anticipo del venerdì valido per l’8^ giornata di Serie A. Torino-Frosione: Mazzarri conferma il 3-5-2 affidandosi alla coppia Zaza-Belotti dal 1′. In difesa Izzo-Nkoulo-Moretti, mentre a centrocampo Soriano e Meitè in campo contemporaneamente dal 1′. Il tecnico granata non si fida del Frosinone e in conferenza stampa ha sottolineato l’importanza nel […] L'articolo 8^ ...

Torino - Mazzarri rilancia Zaza : domani in campo contro il Frosinone : In occasione della conferenza stampa di presentazione del match contro il Frosinone, Walter Mazzarri ha parlato di possibili novità di formazione per il match di domani soffermandosi su Zaza, match winner del “Bentegodi”: “Se un giocatore non sta bene, sta fuori. Simone aveva fatto la preparazione con il Valencia e abbiamo fatto i test. Zaza non so se ha i 90′ minuti con i ritmi richiesti. La rosa permette di fare ...

Torino - Cairo svela tutto : il bilancio - il mercato e la coppia Belotti-Zaza [FOTO] : 1/24 LaPresse/Stefano Porta ...

Torino - Mazzarri : 'Zaza e Iago Falque cambi importanti' : VERONA - Walter Mazzarri esulta per i tre punti al termine della gara con il Chievo. ' Quando i cambi rispondono e si rendono determinanti, facendo quel che pensiamo che possano fare, allora sono ...

Torino - Zaza si schiera con Mazzarri : “Troppe polemiche - il mister è disposto a cambiare le sue idee per i risultati” : Al termine di Chievo-Torino, Simone Zaza, uomo della partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul gol realizzato e sull’ambientamento in granata: “Mi sono sbloccato e non nego di essere contento. Per un attaccante il gol è importante. Ho avuto difficoltà, ma è un ambiente nuovo ed è normale. Tra l’altro l’allenatore esige molto. Riparto da qui e sono molto contento“. Si è discusso molto ...

Il Genoa vola - super Piatek! Zaza trascina il Torino - 2-0 Fiorentina : ROMA - Ci sono volute solo sette giornate per mettersi alle spalle Boniek e Glik: Krzysztof Piatek affonda il Frosinone con una doppietta e sale a quota otto reti in Serie A , uno in più di quanto ...

Highlights e pagelle Chievo-Torino 0-1 : Zaza entra e decide : Chievo-Torino, LA CRONACA- Un gol di Zaza nel finale di gara decide il noioso match del Bentegodi. Poche occasioni e tanti sbadigli nella gara tra due squadre in netta difficoltà di risultati e punti; in particolar modo i padroni di casa non riescono a annullare la penalizzazione, rimanendo ancora a -1 in classifica. Partita che […] L'articolo Highlights e pagelle Chievo-Torino 0-1: Zaza entra e decide proviene da Serie A News Calcio - ...

Diretta / Chievo Torino (risultato finale 0-1) streaming video e tv : la decide Zaza! : Diretta Chievo Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita al Bentegodi, 7^ giornata di Serie A (30 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 16:55:00 GMT)

Chievo-Torino 0-1 : Zaza entra e rilancia i granata : Il momento di Simone Zaza. L'attaccante entra nel secondo tempo di Chievo-Torino e regala ai granata una vittoria che può essere quella della svolta, 1-0,: assist di Berenguer e colpo vincente in ...