Tiro alla fune sulla Rai

Francesca Piccinini annuncia il riTiro - la pallavolo italiana ‘perde’ una delle sue schiacciatrici più rappresentative : Dopo 26 anni di carriera nella pallavolo Francesca Piccinini annuncia il ritiro a fine stagione, la schiacciatrice del Novara ha deciso di dire ‘basta’ a 40 anni Un pezzo storico della pallavolo azzurra sta per dire addio al volley. Francesca Piccinini, dopo 26 anni di onorata carriera, un Mondiale ed un Europeo in bacheca, ha deciso di dire addio allo sport che l’ha resa grande e tante soddisfazioni le ha regalato. Al ...

RiTiro Cassano - l’attaccante conferma : “io alla Juventus? Mi caccerebbero dopo 3 giorni” : L’attaccante Antonio Cassano ha annunciato l’addio al calcio giocato, dopo qualche allenamento con l’Entella il calciatore ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Prima della decisione Stefano Corti e Alessandro Onnis avevano intervistato Fantantonio, l’intervista andrà in onda a Le Iene Show, tanti gli argomenti trattati, da Stramaccioni alla Juventus fino al calcio attuale. Iene: Meglio il calcio nel ‘99 o ...

Calcio - allarme in casa Italia : Simone Zaza lascia il riTiro. Infortunio al polpaccio - altro grattacapo per Mancini : Altra tegola in casa Italia in vista dell’amichevole contro l’Ucraina e, soprattutto, della trasferta di Nations League in Polonia: Simone Zaza lascia il ritiro della Nazionale e torna a casa. Per l’attaccante lucano fatale l’Infortunio rimediato ieri al polpaccio sinistro, come riferisce l’ANSA. Durante l’allenamento a Coverciano la punta nata a Policoro aveva lasciato il campo rassicurando però sulle sue ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi : «Mi riTiro del tutto da queste schifezze». Si scusa con Mara Venier - mentre la mamma si rivolge alla D’Urso : «Karina dovrebbe baciarti i piedi. Dio vi punirà» : Chi si aspettava l’ennesimo confronto tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella a Domenica Live è rimasto fortemente deluso. Stando a quanto racconta, l’attore ha deciso di non prendere più parte al contenitore Domenicale condotto da Barbara D’Urso. Ciò non gli ha impedito di esprimere il suo disappunto attraverso i social: oltre a sottolineare di essersi pentito della sua presenza in trasmissione per quattro anni, Crespi ha attaccato nuovamente ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Sofia Benetti settima nella carabina 10 m. Oro alla danese Grundsoee all’ultimo colpo : Assegnato il secondo titolo nel Tiro a segno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: nella carabina 10 metri femminile niente medaglia per l’Italia, con Sofia Benetti che chiude la finale in settima posizione, complice un brutto avvio nella prima serie da cinque colpi, chiusa con una media inferiore al 10. Oro all’ultimo colpo per la danese Stephanie Laura Scurrah Grundsoee, che con lo score totale di 248.7 beffa l’indiana ...

La nuova vita di Alberto Gilardino - dal riTiro alla panchina : Tre settimane. Ad Alberto Gilardino sono bastate la miseria di tre settimane per trovare una nuova collocazione nel mondo del calcio. A neanche un mese dall'annuncio del ritiro dal calcio giocato, il campione del mondo di Germania 2006 è pronto a tornare in pista. È stato ingaggiato dal Rezzato, ambizioso club di Serie D, come allenatore in seconda e direttore tecnico. Un doppio incarico che non spaventa l'ex attaccante - tra le altre - di Milan ...

Noduli alla Tiroide : solo il 5% e' un tumore : tiroide, nuove linee guida per il tumore tiroideo: criteri per individuare i soggetti a rischio. 1 persona su 2 presenta Noduli, solo il 5% è tumore

Federico Zampaglione dei Tiromancino dedica un brano alla nuova fidanzata Giglia Marra : Claudia Gerini, presente nel videoclip di Immagini che lasciano il segno, è un lontano ricordo: Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, da circa un anno vive una nuova relazione con Giglia Marra, attrice pugliese classe 1982 conosciuta in un locale.Il cantante, in un'intervista al settimanale Grazia, ha raccontato da cosa ne è stato colpito e come l'ha conosciuta:prosegui la letturaFederico Zampaglione dei Tiromancino dedica un brano ...

‘Italia - come stai?’ : canottaggio - che squadra verso Tokyo! Conferma dalla ritmica - campanello d’allarme Tiro a volo : Si è conclusa ieri una settimana molto intensa per l’Italia, con i Mondiali di diverse discipline che hanno fornito riscontri altalenanti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le notizie migliori sono giunte indubbiamente dal canottaggio. Se guardiamo il medagliere generale, il Bel Paese ha conquistato il primato per il secondo anno di fila. Si tratta tuttavia di un successo platonico, perché due dei tre ori conquistati sono maturati in ...

Tiro a segno - Mondiali 2018 : la mancanza di Niccolò Campriani pesa come un macigno - nessun italiano alla sua altezza. E gli juniores : L'inizio 2018 prometteva bene , grazie ai due podi in Coppa del Mondo nella carabina tre posizioni da parte del 41enne di Legnano, tra cui un secondo posto proprio a Changwon; di buon auspicio anche ...

Al Bano non è vero che mi riTiro dalla musica : Il cantante Al Bano fa dietrofront e smentisce “categoricamente” la notizia legata al suo addio alla musica. “Ma quale ritiro! Ma chi l’ha detto! – ha spiegato ai microfoni di Radio 2 – Ho solo detto che devo revisionare tutte le mie corde vocali per tre mesi. E’ arrivato il momento di fare una pausa di intelligente e salutare riflessione”. “Poi, visto che il destino si diverte pure – ...