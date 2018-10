Timor Steffens professore di ballo ad Amici 18

davidemaggio

(Di lunedì 15 ottobre 2018)Ve l’abbiamo già annunciato:18 avrà tre prof di canto e tre prof di. Per conoscere la squadra, mancano ancora il nome del docente di canto che affiancherà Rudy Zerbi e la new entry Alex Britti, e quello diche siederà accanto alle confermate Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Bene, oggi abbiamo il nome di quest’ultimo: si tratta di, non nuovo ai talent nostrani. Chi è, nuovo prof didi18ha 31 anni, è un ballerino e coreografo di origini olandesi (è nato a Roermond), di fama internazionale. Nel 2014, oltre al ruolo di direttore artistico a The Voice of Italy, è stato giudice nella prima edizione italiana di Dance Dance Dance, talent sulin onda su FoxLife. Dello stesso format, ha ricoperto il doppio ruolo di giudice e direttore artistico in Inghilterra e Olanda. Il suo ...