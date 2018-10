Timor Steffens nuovo insegnante di ballo di #Amici18

wittytv

: Sarà il grande ballerino e coreografo olandese ad affiancare Alessandra Celentano e Veronica Peparini ad… - Radio105 : Sarà il grande ballerino e coreografo olandese ad affiancare Alessandra Celentano e Veronica Peparini ad… - IlContiAndrea : #Amici18 novità 1) Lorella Boccia con Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro per il daytime su RealTime 2) Prof. di ba… - bnotizie : Amici di Maria De Filippi: Timor Steffens sostituisce Garrison -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Mancano solo due settimane all’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi! Dal 29 ottobre infatti, sul canale 31 di Discovery, riaprirà i battenti Amici Casting per la selezione dei talenti che andranno a formare la nuova classe della scuola dello spettacolo più longeva e seguita della tv. Dopo l’annuncio di Lorella Boccia che approda come supporter, al fianco di Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, alla conduzione del daytime, comincia a delinearsi anche il team dei professori die di canto di. Oggi vi sveliamo in anticipo i nomi degli insegnanti di. Grande ballerino e coreografo conosciuto in tutto il mondo,entra a far parte del programma! Olandese, classe 1987, ha collaborato con grandissimi artisti del calibro di Madonna, Beyoncé, Whitney Houston, Rihanna, Chris Brown e Michael Jackson ed è stato ingaggiato da Christina Aguilera per ...