The Last Ship 5×07 | un campo segreto VIDEO

'I bimbi di Lodi chiedono perché non possono mangiare con gli amici. È un'aparTheid scolastica' - di M. Mattiello - : 'La solidarietà arriva da tutta Italia: in 48 ore sono stati raccolti 60mila euro per aiutare i bambini'

Valentina Tronconi - tra i fondatori del Coordinamento Uguali Doveri : "Il caso mense di Lodi è un'aparTheid scolastica - una scelta politica" : L'ultima delibera del comune di Lodi colpisce 300 famiglie extracomunitarie. Il paese, retto dalla giunta leghista, è intervenuto sulla regolamentazione che disciplina la mensa e lo scuolabus. 259 famiglie non possono accedere ai servizi se non viene presentato, tra i documenti, un foglio che attesti il mancato possesso di beni immobili o di disponibilità economiche da unire alla dichiarazione Isee. Il problema è che vista ...

Imperdibili offerte per Uncharted 4 : Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered : Ancora non avete giocato Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered? Bene, forse è giunto il momento di farlo!I due capolavori targati Naughty Dog risultano in offerta su Amazon. L'ultima avventura di Nathan Drake può essere vostra per 14,33 Euro, con un risparmio del 32% sul prezzo di partenza.Anche la versione rimasterizzata dell'apprezzato The Last of Us è in promozione a 14,33 Euro, sempre con il 32% di sconto sul prezzo ...

The Last of Us part 2 : lancio programmato per il 2019? : The Last of Us part 2 è atteso da lungo tempo. Era il 2016 quando il titolo è stato annunciato, di acqua sotto i ponti ne è passata e lo sviluppo, almeno a giudicare dagli estesi quanto interessanti filmati di gameplay mostrati al pubblico, sembrerebbe giunto nelle sue fasi finali.Ebbene la data di uscita di The Last of Us 2 è un'interrogativo che attanaglia molti appassionati della saga. Si sta già parlando, sempre di più, di PS5 e prossima ...

Un mare da salvare - Turn The Tide on Plastic - stasera su Sky TG24 : Partecipare ad una delle regate più importanti ed estreme del mondo, con una missione ancora più alta della vittoria: condurre ricerche scientifiche sull’inquinamento dei nostri oceani. È quanto ha fatto l’equipaggio di Turn The Tide On Plastic, una delle sette barche in gara nella Volvo Ocean Race, che ha prelevato campioni di acqua di mare da alcuni dei luoghi più remoti del mondo durante gli otto mesi ...

Uscita The Last of Us Part 2 ha una data? Un utente pizzica la disattenzione di Sony : Uno dei titoli maggiormente attesi dalla community di utenti Playstation è indubbiamente The Last of Us Part 2, successore della storica avventura survival marchiata Naughty Dog. Di anni dall'Uscita del predecessore ne sono passati un bel po' (cinque per la precisione), e ovviamente il team di sviluppo sta lavorando alacremente per accorciare quanto più possibile i tempi che separano la community Sony dal sequel di quella che a tutti gli effetti ...

The Last Of Us Part 2 : disponibile il nuovo brano "Cycles" di Gustavo Santaolalla : Naughty Dog in occasione della ricorrenza dell'Outbreak Day aveva pubblicato un assaggio di un nuovo brano del gioco, composto da Gustavo Santaolalla e facente Parte della colonna sonora di The Last Of Us Part 2.Ebbene quest'oggi il brano, intitolato Cycles, è stato reso disponibile in forma integrale su tutte le piattaforme di streaming musicale quali Apple Music, Spotify, Google Music, Amazon Music e Tidal.Cosa ne pensate di questo nuovo ...

La tecnologia al servizio delle idee al centro del nuovo progetto del papà di Ico - Shadow of the Colossus e The Last Guardian : C'è inevitabilmente molta curiosità nei confronti del prossimo gioco di genDesign, software house capitanata da quell'incredibile creativo di Fumito Ueda. Proprio il nuovo progetto e in particolare il suo sviluppo è al centro di alcune brevi dichiarazioni di Ueda riportate da Gaming Bolt.L'autore ha in particolare lodato la tecnologia sempre più all'avanguardia a disposizione degli sviluppatori. "In passato ci sarebbe voluta una settimana o ...

Un Joel malinconico compare in un poster di The Last Of Us : Part 2 : In un poster ufficiale di The Last Of Us: Part 2 compare una nostra vecchia conoscenza, lo riconoscete?Come riporta IGN, possiamo vedere un Joel dall'aria cupa che suona una chitarra acustica in compagnia di un lupo. Il setting sembra essere un'area boscosa, mentre il lupo potrebbe essere un riferimento a Ellie, la quale è stata chiamata "The Wolf" dai nemici che l'abbiamo vista affrontare nell'ultimo gameplay del gioco mostrato al pubblico.In ...

The Last of Us : ecco le celebrazioni per il giorno dell'epidemia : Un altro giorno dell'epidemia sta giungendo per cui Naughty Dog si sta preparando per un'incredibile celebrazione, qualcosa a cui tutti i fan possano prendere parte, riporta Comicbook.Vediamo di seguito il post su Twitter nel quale lo studio annuncia l'imperdibile evento dedicato ai fan:Per chi non sapesse cosa sia in giorno dell'epidemia, ebbene deve sapere che stando agli sviluppatori, il 26 settembre segna il giorno in cui il fungo del ...

The Last Ship 5×06 : un possibile alleato in arrivo? : The Last Ship 5×06 trama e promo – Il sesto episodio andrà in onda su TNT domenica, 14 ottobre 2018. “Air Drop” vede ancora lo scontro acceso fra la Nathan James ed il leader colombiano. La trama di The Last Ship 5×06 sembra regalarci una speranza: l’arrivo di un possibile alleato. The Last Ship 5×06 trama e anticipazioni Siamo arrivati ad un punto cruciale della lotta contro Tavos. Il primo scontro ha ...

The Last Ship 5×05 : una missione ad alto rischio : The Last Ship 5×05 trama e promo – Il terzo episodio della serie Tv andrà in onda sulla TNT domenica, 3 ottobre 2018. “Warriors” sottolinea la pericolosità della nuova missione a cui si dovrà sottoporre la squadra di Chandler. Secondo la trama di The Last Ship 5×05 potremmo aspettarci una sconfitta oppure una vittoria definitiva. The Last Ship 5×05 trama e anticipazioni Chandler non dimentica di certo tutte le ...

Fumito Ueda : primi imperdibili dettagli del nuovo progetto del papà di ICO - Shadow of the Colossus e The Last Guardian : ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian non sono giochi adatti a tutti i palati ma si tratta di opere caratterizzate da un valore inestimabile, nate dalla mente di una delle personalità più apprezzate dell'universo videoludico: Fumito Ueda.Proprio a causa delle innegabili qualità (al netto ovviamente di alcuni difetti) dei precedenti titoli, il futuro di Ueda e del suo studio, genDesign, incuriosisce parecchi giocatori. Gli ultimi indizi ...