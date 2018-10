The Exorcist 2 su Rai4 | anticipazioni 15 e 22 ottobre | il demone ha altri piani per

Pubblicati gli utlimi due capitoli per The Exorcist : Legion VR : Gli ultimi due nuovi capitoli di The Exorcist: Legion VR sono finalmente disponibili da oggi per PlayStation VR, riporta Dualshockers.I capitoli 4 e 5 sono stati Pubblicati giusto in tempo per Halloween, per cui potremo indossare i nostri visori per la realtà virtuale e calarci nella storia horror di William Peter Blatty, autore della serie videoludica. Date le premesse dei capitoli precedenti, non possiamo che aspettarci un finale degno di nota ...

The Exorcist 2 su Rai4 - anticipazioni 8 e 15 ottobre : il demone si manifesta a Tomas e Marcus? : Torna l'epopea demoniaca di The Exorcist 2 su Rai4. Stasera, 8 ottobre, su Rai4 andranno in onda gli episodi cinque e sei della seconda stagione. Padre Marcus e Padre Tomas cercano di capire cosa si annida all'interno dell'apparente tranquilla struttura di accoglienza per ragazzi, mentre una presenza si fa sempre più strada. I due preti, però dovranno trovare prove di manifestazione demoniaca prima che sia troppo tardi. Ci riusciranno o il Male ...

The Exorcist 2 su Rai4 - anticipazioni 1° ottobre : cosa si nasconde in casa di Andy? : Prosegue The Exorcist 2 su Rai4. Nel doppio appuntamento in onda stasera, 1° ottobre, Padre Marcus e Padre Tomas giungono finalmente a Seattle, città dove si annida il Male. Dopo la mostruosa esperienza a Chicago, l'esperto esorcista sta facendo da mentore al giovane prete per aiutare a gestire i suoi poteri. La casa di accoglienza gestita da Andy è sempre più instabile, avvolta da una misteriosa e sconosciuta forza. Intanto, Padre Bennet, ...

Al via The Exorcist 2 su Rai4 - il Male è tornato per Tomàs e Marcus - anticipazioni episodi 24 settembre : Dopo la messa in onda della prima stagione, arriva The Exorcist 2 su Rai4. Nel secondo ciclo di episodi ritroviamo Padre Tomàs e Padre Marcus alle prese con un nuovo caso di possessione demoniaca. Abbandonata la solare Chicago, i due preti esorcisti si trasferiscono nella nuvolosa Seattle per seguire la questione riguardante una misteriosa forza che sembra infestare una casa di accoglienza per ragazzi. Per l'occasione, il poster promozionale ...