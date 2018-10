Test sangue o saliva per addio al fumo

Medicina : un Test del sangue scopre la presenza “fegato grasso” e il rischio di infarto : Una nuova ricerca presentata a Berlino al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, condotta grazie a un travel grant della Società italiana di diabetologia, ha consentito di sviluppare un nuovo esame del sangue per scoprire la presenza di “fegato grasso” e se si è esposti al rischio di infarto. Il metodo è basato sul dosaggio della neurotensina (Nt), un peptide che facilita l’assorbimento dei grassi ...

CADAVERE INCAPPUCCIATO IN AUTO A PERUGIA/ Rapina finita nel sangue? Testimone - “a fianco c’è la refurtiva” : PERUGIA: CADAVERE INCAPPUCCIATO in AUTO. Ultime notizie, bandito ucciso dopo Rapina dal tabaccaio: é mistero, la polizia sta indagando. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Latina : Testimone di Geova operato senza trasfusione di sangue al ‘Goretti’ : Nessuna trasfusione di sangue perché testimone di Geova: il credo religioso dell’uomo e il bypass al protocollo medico non hanno impedito ai medici dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina di salvare una vita con un intervento al colon perfettamente riuscito senza emoterapia. Intervento riuscito senza trasfusione Un uomo di cui non è stato reso noto il nome, di 63 anni, residente ad Aprilia in provincia di Latina, alla fine di giugno è stato ...

Sangue in sagrestia - suora rompe la Testa a un prete con un mattone : In preda ad un raptus, suora rompe colpisce in tesa un prete con un testa e lo manda in ospedale. E' successo ieri pomeriggio, dopo le 18, nella sagrestia del monastero di Santa Maria dei Franconi, ...

Diasorin - nuovo Test per diagnosi tubercolosi latente da analisi sangue : Diasorin e QIAGEN N.V. annunciano il lancio sul mercato europeo del nuovo test LIAISON QuantiFERON-TB Gold Plus a supporto della diagnosi della tubercolosi latente disponibile sulla famiglia di ...

Un Test del sangue per scoprire qual è il nostro orario interno : (foto: Francesco Carta fotografo/Getty Images) Un nuovo test basato sul prelievo del sangue rileva qual è il nostro orario biologico interno, che può non coincidere con quello esterno, una misura del ritmo circadiano, l’alternanza sonno-veglia che regola vari processi fisiologici nel nostro corpo. In altre parole, per qualcuno le 8:00 di mattina potrebbero corrispondere, in base al proprio orologio, alle 6:00, un motivo in più per chi è ...

Scienziati ricreano il sangue 'universale' dai batteri inTestinali : Nell'intestino umano si celano enzimi che possono trasformare il sangue di tipo A e B in 0, in modo fino a 30 volte più efficiente rispetto agli enzimi precedentemente studiati. A identificarli è ...

Tumori : allo studio un nuovo Test del sangue che può rivelare il 95% delle neoplasie : Un nuovo test del sangue, descritto su “Nature Communications” e messo a punto da un team dell’università di Copenhagen, si basa su una versione sintetica di una proteina prodotta dal parassita della malaria usata come un magnete per “catturare” le cellule tumorali circolanti e scovare così la neoplasia: secondo il team di ricercatori, potrebbe essere in grado di rivelare il 95% dei Tumori. Quando 10 cellule ...