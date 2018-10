Test antidoping | Bolt stupito | ' Non sono un professionista'

Test antidoping per Bolt : 'Perché? Non ho il contratto' : MELBOURNE, AUSTRALIA, - ' Mi sono ritirato dall'atletica per diventare un calciatore ma guardate qui... Come posso fare un Test antidoping se non sono ancora un calciatore professionista? Seriamente...

Bolt - Test antidoping dopo i gol in amichevole. La reazione : 'Ma fate sul serio?' : Un "benvenuto" nel mondo del calcio che a Bolt, atleta mai risultato positivo in tutta la sua carriera nell'atletica e sempre schierato nella lotta contro il doping, non è piaciuto affatto. Vedremo ...