Tesla | Musk confessa stress da iperlavoro | ' Sono esaurito' Titolo crolla | -9%

Elon Musk - l’ultima trovata del Divino : produrrà tequila. Anzi - Teslaquila : Tra presunti boicottaggi, conti in rosso e problemi con la Securities and Exchange Commission, che non lo vuole alla presidenza della sua azienda, Elon Musk non si perde di certo d’animo. E, in attesa del 2023, anno in cui porterà il primo uomo “pagante” sulla Luna – Anzi nove, un miliardario e otto artisti –, si dedicherà alla produzione di tequila. Lo scorso 8 ottobre, infatti, il vulcanico sudafricano si è lanciato in una ...

Tesla - James Murdoch verso presidenza al posto di Musk. Stampa Usa - cambio previsto da accordo con Sec : NEW YORK - James Murdoch in corsa per sostituire Elon Musk alla presidenza di Tesla. Murdoch - riporta il Financial Times - sarebbe il favorito a prendere il posto del miliardario visionario...

Musk twitta e prende in giro SEC : 'Grande lavoro commissione scopertisti'. Tesla affonda in borsa : -5% : NEW YORK - Elon Musk torna a twittare e all'orizzonte si profilano nuovi guai per Tesla. A meno di una settimana dall'accordo con la Sec sulle accuse di frode, il miliardario visionario...

Tesla a picco a Wall Street dopo dichiarazioni Musk : Le dichiarazioni di Elon Musk mandano in tilt Tesla , che sta crollando a Wall Street con una discesa del 5,55% a 266,43 dollari. Il Fondatore e CEO dell'azienda di auto elettriche ha inviato un tweet ...

Tutti gli “scivoloni” che sono costati a Musk la presidenza di Tesla : Elon Musk, patron di Tesla (foto: Getty) È un momento difficile per Elon Musk. Il 29 settembre il fondatore di Tesla è stato costretto a lasciare la presidenza dell’azienda dopo aver concordato con la Sec, la Security and Exchange Commission (l’Autorità che controlla la Borsa negli Stati Uniti), il suo ritiro per tre anni e il pagamento di una multa di 40 milioni di dollari da dividere equamente con il gruppo. Tutto è iniziato il 7 agosto ...

Elon Musk scende a patti con la Sec : non sarà più presidente di Tesla ma resterà ceo : Weekend di fuoco per Elon Musk che abdicherà dalla poltrona di presidente e pagherà una multa da 20 milioni di dollari. Sono queste le basi dell' accordo con la Securities and Exchange Commission, Sec,...

