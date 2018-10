Tesla Model 3 da record 100 000 prodotte in 1 anno

Tesla - Gli accessori della Model 3 - FOTO GALLERY : In Europa arriverà solo nel 2019, ma noi labbiamo già provata per le strade della California. Parliamo della Model 3, lauto che sta aiutando la Casa di Elon Musk a macinare record in questo 2018: le Tesla consegnate nel terzo trimestre sono state 83.500, ovvero l80% di quelle dellintero 2017, di cui ben 55.840 gli esemplari dellultima nata. Nei giorni passati ve labbiamo mostrata dal Salone di Parigi e ora non resta che aspettare ...

Tesla - Première francese per la Model 3 - VIDEO : L'attesa è quasi finita. Nei primi mesi del prossimo anno la Tesla lancerà anche in Europa l'attesissima Model 3, la compatta elettrica creata per posizionarsi alla base dell'offerta del costruttore californiano. La sorella minore della Model S è tra le vetture esposte ufficialmente dalla Casa di Elon Musk al Salone di Parigi ma, nonostante questo, non si tratta di una vera e propria anteprima a livello europeo. L'elettrica, infatti, si era già ...

Tesla Model 3 - Cinque stelle nei crash test della NHTSA : La Tesla Model 3 ha superato a pieni voti i crash test americani dell'NHTSA, la National Highway Traffic Safety Administration, eguagliando i risultati già ottenuti in passato dalla Model S e dalla Model X. La best seller elettrica della Casa californiana ha ottenuto le Cinque stelle nei severi test statunitensi, ma soprattutto ha brillato in tutte le categorie singole e nei vari test specifici creati per simulare i vari tipi di incidenti ...

Tesla Model 3 punta al debutto in Europa. Sarà presente al Salone dell’Automobile di Parigi 2018 : Questi ultimi mesi non sono stati tra i più semplici per Tesla Motors, il produttore di auto elettriche fondato e guidato dall’imprenditore Elon Musk. Senza dubbio i conti del secondo trimestre 2018 hanno confermato una situazione più rosea rispetto al passato, con ricavi per 4 miliardi di dollari e circa 740 milioni di perdite. Ma in molti casi a rendere difficile la situazione del produttore di auto ci hanno pensato le intemperanze del ...

Tesla : quale modello scegliere : La missione di Elon Musk è ormai ben chiara: Tesla avrebbe dovuto segnare un passo di svolta facendo capire che l’auto elettrica non rappresenta “il futuro”, ma il vivido presente. E non solo: l’auto elettrica non ha nulla da invidiare alle comuni automobili in fatto di stile, autonomia, comodità e prestazioni. Sì ma, quale modello Tesla scegliere? In questo articolo dunque, vi mostreremo tutti i modelli attualmente in ...

Tesla Model X : foto - prezzo - uscita e caratteristiche : Forse Elon Musk – il fondatore di Tesla – ha finalmente creato il SUV perfetto! Un SUV elettrico chiamato Tesla Model X che nasconde al suo interno due anime: una pacata, comoda e spaziosa per tutta la famiglia, l’altra irrequieta, potente e dannatamente veloce – con l’accelerazione di una Ferrari – che può incollarti al sedile! Insomma, perfetta per la famiglia e divertente per il papà! Questa è la premessa ...

Tesla Model 3 : foto - prezzo - uscita e caratteristiche : La Tesla Model 3 è un’auto nata per essere “l’auto elettrica alla portata di tutti” con lo scopo dunque, di essere più accessibile in termini di prezzo e soprattutto nota per essere la più sicura nella sua categoria. In questo articolo vedremo la bellissima Tesla Model 3 più da vicino evidenziandone le caratteristiche e guidandovi nel suo acquisto in Italia. Come vedremo a breve dunque, la Tesla Model 3 è stata pensata ...

Tesla : indagine Sec su produzione Model 3 : ANSA, - ROMA, 17 AGO - C'e' una seconda inchiesta della Sec - l'analogo della Consob italiana - sulla Testa. Prima dell'indagine sul controverso tweet del patron Elon Musk sul piano di delisting dell'...

Tesla : indagine Sec su produzione Model 3 : ANSA, - ROMA, 17 AGO - C'e' una seconda inchiesta della Sec - l'analogo della Consob italiana - sulla Testa. Prima dell'indagine sul controverso tweet del patron Elon Musk sul piano di delisting dell'...

Tesla Model Y - Elon Musk annuncia l'arrivo della Suv : Dopo i tweet sul delisting, con relative denunce da parte degli azionisti, Elon Musk ha continuato a pubblicare messaggi ambigui sul proprio social network preferito. Durante una sessione di domande e risposte, parlando del prossimo debutto di nuovi capi d'abbigliamento sullo store della Tesla, il ceo ha twittato un messaggio enigmatico: "S3XY". Tre lettere e un numero che, richiamando la parola sexy, alludono chiaramente ai Modelli ...

Il piano per una Lancia modello Tesla : Mike Manley, dopo aver invitato il presidente Usa, Donald Trump, del quale è stato ospite a cena, a utilizzare una Jeep quando scende dal suo Air Force One, ha poco tempo per godersi qualche giorno di relax. Subentrato con lago anticipo sui tempi a Sergio Marchionne, deceduto il 25 luglio scorso, alla guida di Fca, il manager inglese è chiamato a sciogliere velocemente non pochi nodi. Tra questi, la guida della regione Emea dopo l'addio di ...