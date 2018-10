Terra dei roghi a Mantova | qui i tentacoli della banda

Alluvione Calabria - a Gizzeria i funerali di Stefania Signore e dei suoi figli : “Questa Terra di Calabria non può piangere più” : Un applauso lungo e commovente durato quasi dieci minuti ha accolto l’arrivo dei feretri di Stefania Signore (30 anni), e dei figlioletti Cristian (7) e Nicolò Frijia (2), le tre vittime dell’Alluvione dello scorso 4 ottobre nelle campagne di Lamezia Terme (Catanzaro) delle quali si sono celebrati poco fa i funerali all’aperto, in un’area adiacente la Chiesa di Santa Caterina di Gizzeria. Tante le persone – se ne ...

Movida sotTerranea : ecco la nuova vita dei tunnel incompiuti di Sydney : I tunnel ferroviari incompiuti della città di Sydney presto vedranno nuovamente la luce: stiamo parlando di chilometri di gallerie abbandonate, alcune delle quali allagate, che avrebbero dovuto ospitare un complesso sistema metropolitano su ferro, progettato negli Anni 20 ma mai completato. ...

Settimana del Pianeta Terra : 8 geoventi organizzati dall’Ordine regionale dei geologi della Puglia : “La geologia per la tutela e la valorizzazione del territorio” con un filo conduttore comune rappresentato dalla risorsa idrica e l’importanza della sua tutela, questi i temi affrontati dall’Ordine regionale dei geologi (Org) della Puglia che ha aderito alla sesta edizione della Settimana del Pianeta Terra “L’Italia alla scoperta delle Geoscienze – Una società più informata è una società più coinvolta” che si svolgerà dal 14 al 21 ottobre ...

Fumo nella cabina dei piloti - atTerraggio di emergenza a Malpensa per volo EasyJet : L'incidente si è verificato su un velivolo partito da Cefalonia, in Grecia, e diretto a Londra. Da accertare le cause. Nessun passeggero ferito

Maltempo Cagliari - crolla ponte sulla SS195 : verifiche dei tecnici - Pigliaru e Balzarini a CapoTerra per un sopralluogo [FOTO] : 1/5 ...

La missione su Marte continua : Thales Alenia Space contribuisce alla missione di ritorno dei campioni marziani sulla Terra : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi due contratti di studio* con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nell’ambito di uno studio congiunto ESA-NASA sulla missione internazionale Mars Sample Return. Quest’ultima missione sul Pianeta Rosso ha lo scopo di riportare sulla Terra campioni dalla superficie di Marte. Rappresenta un significativo passo avanti nell’esplorazione del Sistema Solare, nella sua ...

Navi carrette e incidenti - la minaccia quotidiana al Santuario dei cetacei del MediTerraneo : È la zona franca del nostro mare: il gioiello del Mediterraneo che le grandi Navi sfruttano quasi come se fosse una fogna. Scarichi e incidenti sono una minaccia quotidiana: un pericolo molto grave se si pensa che nel triangolo azzurro tra Corsica, Liguria, Toscana e Sardegna c’è un grande scrigno della natura. Il Santuario dei cetacei, dove i giga...

Avaria dei motori : tre aerei turistici spuntano dal nulla e compiono atTerraggi d´emergenza contemporaneamente su strade diverse in tre ... : Spettacolari atterraggi nello stesso giorno su tre strade diverse in tre località degli USA. Il primo un piccolo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla SR-407 nella contea di Brevard in ...

Astronomia - la minaccia dei “centauri” per la Terra : ecco con quale frequenza e con quali conseguenze catastrofiche questi asteroidi potrebbero colpire il nostro Pianeta e non solo : Gli astrofisici Mattia Galiazzo e Rudolf Dvorak dell’Università di Vienna, in collaborazione con Elizabeth A. Silber (Brown University, USA), hanno analizzato lo sviluppo della traiettoria a lungo termine dei centauri, i corpi minori del sistema solare che originariamente hanno orbite comprese tra quelle di Giove e Nettuno. Nello studio, pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, i ricercatori hanno stimato il numero di ...

Cosa farà davvero MediTerranea - la nave italiana nel mare dei migranti : Roma, 4 ott., askanews, - 'E' ora di mettere in mare una nave italiana' e questa nave è Mediterranea, batte bandiera italiana ed è partita la notte scorsa dal porto siciliano di Augusta. Ora è in ...

InghilTerra - Sancho convocato da Southgate : è il primo classe 2000 dei Tre Leoni : Già campione del mondo con l'Inghilterra nel 2017 , Sancho ha accumulato in stagione un gol e ben 8 passaggi vincenti tra tutte le competizioni, lui che schierato sulla fascia sta facendo sfracelli ...

Salpata la "MediTerranea" - la nave di Ong e parlamentari per denunciare la situazione dei migranti : Una nave italiana, "Mediterranea", è partita dalle nostre coste per svolgere nel Mediterraneo attività "di monitoraggio, testimonianza e denuncia della drammatica situazione che vede donne, uomini e bambini affrontare enormi pericoli in assenza di soccorsi e nella complice indifferenza dei governi italiano ed europei".Tra i promotori del progetto varie associazioni, Onlus, ONG tra cui Arci nazionale, Ya Basta di Bologna, ONG ...

La Terra dei Fuochi esiste anche al Nord : Siamo il Paese leader in Europa per indice di circolarità nella gestione dei rifiuti, ma anche quello della tristemente nota Terra dei Fuochi. E le terre dei Fuochi non sono solo in provincia di Caserta o di Napoli, le troviamo in forme diverse anche al Nord. Siamo insomma il Paese delle contraddizioni, delle occasioni mancate ma anche delle potenzialità inespresse.In Lombardia, che con una percentuale del 68,1% è sul terzo ...