Tentano rapina in banca a Roma | ma il direttore si sente male e il colpo fallisce

Tentano la rapina in banca al Portuense : dipendenti in ostaggio - il direttore ha un malore : dipendenti in ostaggio , i passanti fuori dalla banca lanciano l'allarme e fanno fallire il colpo. Tentata rapina nel pomeriggio alla banca Popolare di Novara nel quartiere Portuense a Roma. In 5,...

Tentano una rapina in casa - ma il proprietario reagisce e viene colpito alla testa. Malviventi in fuga e ferito in ospedale : Minuti di terrore per un 47enne di Carmiano in via Cagliari . Nel cuore della notte appena trascorsa, l'uomo è stato svegliato di soprassalto da un rumore. Erano ladri che stavano penetrando in casa ...