Tentano la rapina in banca al Portuense | dipendenti in ostaggio | il direttore ha un malore

Tentano rapina in banca a Roma - ma il direttore si sente male e il colpo fallisce : Paura in una banca a Roma nel pomeriggio in zona Portuense. Cinque rapina tori armati sono entrati da un buco nella parete di un locale adiacente, hanno aggredito e disarmato la guardia giurata e hanno sequestrato i dipendenti. Puntavano al caveau ma il direttore , l'unico a conoscenza dei codici, ha avuto un malore facendo fallire il colpo . I rapina tori sono scappati pochi istanti prima dell'arrivo della polizia.Poco prima delle 16 cinque ...

Tentano una rapina in casa - ma il proprietario reagisce e viene colpito alla testa. Malviventi in fuga e ferito in ospedale : Minuti di terrore per un 47enne di Carmiano in via Cagliari . Nel cuore della notte appena trascorsa, l'uomo è stato svegliato di soprassalto da un rumore. Erano ladri che stavano penetrando in casa ...