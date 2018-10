Tentano rapina in banca a Roma - ma il direttore si sente male e il colpo fallisce : Paura in una banca a Roma nel pomeriggio in zona Portuense. Cinque rapinatori armati sono entrati da un buco nella parete di un locale adiacente, hanno aggredito e disarmato la guardia giurata e hanno sequestrato i dipendenti. Puntavano al caveau ma il direttore, l'unico a conoscenza dei codici, ha avuto un malore facendo fallire il colpo. I rapinatori sono scappati pochi istanti prima dell'arrivo della polizia.Poco prima delle 16 cinque ...

Tentano la rapina in banca al Portuense : dipendenti in ostaggio - il direttore ha un malore : dipendenti in ostaggio, i passanti fuori dalla banca lanciano l'allarme e fanno fallire il colpo. Tentata rapina nel pomeriggio alla banca Popolare di Novara nel quartiere Portuense a Roma. In 5,...