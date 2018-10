Tensioni sul dl Fisco | Di Maio diserta il vertice di governo

Tensioni sul dl Fisco e la «pace fiscale» Di Maio diserta il vertice di governo Tasse e condono : gli scogli della manovra : Il vicepremier è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tensioni sul Def Lega-M5s - vola lo spread (3 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: vola lo spread. Immigrazione, arrestato il sindaco di Riace. L'esercito indonesiano spara sugli sfollati di Sulawesi. (3 ottobre 2018). (Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Sul Def ancora Tensioni. Conte : "Manovra seria e razionale" : Non solo il botta e risposta con l'Europa. Sulla nota di aggiornamento del Def che porterà alla manovra economica pesano ancora le tensioni interne al governo stesso.Da una parte ci sono i tecnici del Tesoro, con il ministro Giovanni Tria tornato in anticipo dal Lussemburgo che starebbe ancora cercando di far quadrare i conti in modo da inserire tutte le misure previste dal "contratto di governo" senza sContentare troppo l'Europe. Dall'altra c'è ...

Sul Def ancora Tensioni tra tecnici Mef e governo Di Maio : "Non si arretra" : Non solo il botta e risposta con l'Europa. Sulla nota di aggiornamento del Def che porterà alla manovra economica pesano ancora le tensioni interne al governo stesso. Da una parte ci sono i tecnici del Tesoro, con il ministro Giovanni Tria tornato in anticipo dal Lussemburgo che starebbe ancora cercando di far quadrare i conti in modo da inserire tutte le misure previste dal "contratto di governo" senza scontentare troppo l'Europe. Dall'altra ...

Salvini incrocia Mattarella e smorza le Tensioni sul Def : 'Non voglio Italia più indebitata' : Il vicepremier: 'Le misure della manovra servono per cambiare rotta'. Di Maio si scaglia invece contro Pd e Forza Italia: 'creano terrorismo mediatico sugli effetti dello spread' -

Spread osservato speciale - apertura in rialzo sulle Tensioni nel Governo sul deficit : Lo Spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre in forte rialzo a 246 punti, contro i 230 punti della chiusura di ieri. Il tasso del decennale sale al 2,946%.Il differenziale prende il volo per il pressing su Giovanni Tria, a poche ore da un cdm decisivo per i conti pubblici. M5S e Lega chiedono di sforare sul deficit/Pil, con i 5 Stelle che vorrebbero arrivare al 2,4% e la Lega convinta di superare il 2%, per reperire le risorse necessarie per ...

‘Ci sono Tensioni sulla legge di Bilancio?’ - Di Maio risponde ma viene interrotto dalla giornalista : ‘Mi faccia finire - almeno’ : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è in visita a Nola e fa il punto stampa con un gruppo di giornalisti. “Si parla di tensioni all’interno del governo in vista della manovra, qual è il suo commento?”, chiede una giornalista al ministro del Lavoro. Di Maio inizia a rispondere ma viene interrotto dopo pochi secondi. “Mi faccia finire, almeno” protesta, seccato, Di Maio. Che poi aggiunge: ...

Genova - cosa manca nel decreto sul ponte Salvini - Tensioni con M5S : non si lavora : manca il commissario straordinario che dovrà coordinare i lavori, manca il metodo che si vorrà seguire, si sa poco o nulla sulla cordata di aziende che dovrebbe fare i lavori.

Wall Street chiude in calo - focus sulle Tensioni commerciali : New York, 4 set., askanews, - La prima seduta del nuovo mese e la prima dopo un lungo fine settimana festivo è finita in calo a Wall Street, ieri rimasto chiuso per celebrare il Labor Day. Gli indici ...

Wall Street chiude in calo - focus sulle Tensioni commerciali : New York, 4 set. , askanews, - La prima seduta del nuovo mese e la prima dopo un lungo fine settimana festivo è finita in calo a Wall Street, ieri rimasto chiuso per celebrare il Labor Day. Gli indici ...

Diciotti - sulla nave migranti in sciopero della fame e Tensioni : Si fa difficile la situazione sulla nave Diciotti, ferma davanti al porto di Catania. «Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto che a bordo della nave Diciotti c’è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame. Pertanto, le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della nave sono sospese per ragio...

Borse - l’Europa sconta le Tensioni sulla Turchia. Lo spread torna sopra 260 punti : Seduta in rosso per le piazze europee, costrette a fare i conti non solo con i dazi ma con il crollo della lira turca e i timori sulle politiche economiche di Erdogan, che potrebbero influenzare a cascata l'esposizone delle banche Ue. A Milano ok Unipol, male Unicredit. Euro sotto quota 1,15 dollari...