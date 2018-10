Tennis | terribile infortunio per Juan Martin Del Potro | frattura della rotula | carriera a

oasport

: RT @vitasportivait: ?? #Tennis I #Mallorca No, non è un fotomontaggio. A San Llorens, provincia di Maiorca e teatro della terribile inonda… - ErnyMilan9 : RT @vitasportivait: ?? #Tennis I #Mallorca No, non è un fotomontaggio. A San Llorens, provincia di Maiorca e teatro della terribile inonda… - Silver_R46 : RT @vitasportivait: ?? #Tennis I #Mallorca No, non è un fotomontaggio. A San Llorens, provincia di Maiorca e teatro della terribile inonda… - OcchioFalco : RT @vitasportivait: ?? #Tennis I #Mallorca No, non è un fotomontaggio. A San Llorens, provincia di Maiorca e teatro della terribile inonda… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)perDelche si è procurato ladel ginocchio destro. Si tratta di un colpo davvero durissimo per l’argentino che da poche ore ha scoperto le conseguenzebrutta caduta capitata durante il match giocato contro il croato Borna Coric a Shanghai. Il 30enne, attuale numero 4 del mondo, termina così la stagione e la suaè a serio rischio visto che questo non è nemmeno il primograve per il coriaceo sudamericano. Queste le sue dichiarazioni rilasciate tramite i social network: “È un momento molto difficile: mi sento molto triste. È un colpo durissimo, che mi lascia senza forze. È davvero difficile per me pensare di recuperare nuovamente: non mi aspettavo che tutto ciò potesse accadere un’altra volta”. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...