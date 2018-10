Tennis | Ranking WTA 15 ottobre | Simona Halep sempre in testa | Camila Giorgi al best

Tennis - Ranking ATP (15 ottobre) : Rafael Nadal in testa - Djokovic sorpassa Federer e insegue. Fognini 14° : Un cambiamento importante nella top ten del Ranking ATP aggiornato a lunedì 15 ottobre. Novak Djokovic sale in seconda posizione scavalcando Roger Federer e si mette in scia a Rafael Nadal che rimane sempre al comando. Il serbo, grazie alla vittoria ottenuta nel Masters 1000 di Shanghai, è salito a quota 7445 punti cioè 115 in meno rispetto allo spagnolo ancora fermo ai box per un infortunio. Quarta piazza per l’argentino Juan Martin Del ...

Tennis - Camila Giorgi vola nella classifica Wta! Best ranking dopo la vittoria nel torneo di Linz : Camila Giorgi vola nel ranking WTA e sale al numero 27 della classifica mondiale di Tennis femminile. La marchigiana, grazie alla vittoria ottenuta nel torneo di Linz (sconfitta agevolmente la russa Ekaterina Alexandrova in Finale), ha scalato ben cinque posizioni rispetto all’inizio del torneo in terra austriaca e domani potrà festeggiare il suo Best ranking (non era mai andata oltre alla trentesima piazza) con 1813 punti in cantiere (ne ...

Tennis - Camila Giorgi conquista il suo best ranking : finale a Linz e numero 29 al mondo : Camila Giorgia ha sconfitto la belga Van Uytvanck e ha così conquistato la finale del Torneo di Linz. La marchigiana ha contestualmente raggiunto il suo best ranking: indipendentemente da come andrà l’atto conclusivo che la migliore Tennista italiana del momento giocherà domani contro la russa Alexandrova, lunedì la 26enne sarà infatti la numero 29 al mondo cioè una posizione in più rispetto alla trentesima piazza di qualche settimana fa ...

Tennis - Ranking WTA (8 ottobre) : Simona Halep sempre al vertice - Camila Giorgi n.1 azzurra : Alcune variazioni nel Ranking WTA del Tennis mondiale. La graduatoria è sempre guidata dalla rumena Simona Halep, giunta alla 33esima settima consecutiva di “dominio”.La 27enne di Costanza, lontana però dai campi per un problema alla schiena, vede avvicinarsi la danese Caroline Wozniacki, vittoriosa nel torneo di Pechino. Wozniacki distante, quindi, 931 punti da Simona. Alle loro spalle Angelique Kerber (terza) e Naomi Osaka ...

Tennis - Ranking ATP (8 ottobre) : Rafael Nadal in vetta - Fabio Fognini guida la truppa italiana : Solo una variazione da considerare nella top10 del Ranking ATP del Tennis mondiale. In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, alla sua 16esima settimana consecutiva (la 193esima complessiva). L’iberico, out per un problema al ginocchio, ha visto però ridursi a 1.360 punti il vantaggio sullo svizzero Roger Federer ed a 1.815 sul serbo Novak Djokovic. Il cambiamento citato riguarda lo scambio di posti tra il sudafricano Kevin ...

Tennis - ranking WTA : Halep sempre al comando nonostante i problemi fisici : Tennis, ranking WTA: Simona Halep resta in testa al seeding, Camila Giorgi prima delle italiane Sono diverse le variazioni nella top-ten mondiale del ranking WTA, guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanza, è in vetta per la 32esima settimana consecutiva con 8.061 punti, ben 2.451 di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Terza Angelique Kerber mentre risale in quarta posizione Petra Kvitova, e fa un passo avanti anche Elina ...

Tennis - Ranking ATP (1° ottobre) : Rafael Nadal sempre al comando - Fabio Fognini si conferma n.1 italiano : Non ci sono cambiamenti nella top10 del Ranking mondiale del Tennis maschile. Lo spagnolo Rafael Nadal comanda per la 15esima settimana consecutiva (la 192esima complessiva in carriera), vantando 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic che, forse, per il termine di quest’annata potrebbe aspirare a diventare numero 2. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 punti 2 ...

Tennis - Ranking WTA (1° ottobre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Alcuni cambiamenti ci sono nella top10 del Ranking WTA di questo 1° ottobre 2018. Al vertice troviamo sempre Simona Halep. La 26enne di Costanza è in vetta per la 32esima settimana consecutiva (la 48esima complessiva), con 2.451 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. I mutamenti riguardano la risalita delle ceca Petra Kvitova, in quarta posizione, e l’ucraina Elina Svitolina (n.5). Da notare, poi, anche il miglior ...

Tennis - ranking Atp : Thiem supera Dimitrov : Tennis, ranking Atp che si muove leggermente per quanto concerne la Top 10 con Thiem che sorpassa Dimitrov Tennis, ranking Atp abbastanza stabile in questa settimana, con molti big impegnati nella Laver Cup vinta da Team Europe per la seconda volta in due edizioni. Nadal resta saldo al primo posto, con il primo italiano alla posizione numero 13. Si tratta di Fabio Fognini, seguito da Cecchinato al momento alla 22 del ranking. Terzo degli ...

Tennis - Ranking ATP (24 settembre) : Rafael Nadal sempre davanti a tutti - Fabio Fognini numero 1 italiano : Poche variazioni nella top10 mondiale sempre guidata da Rafael Nadal. Lo spagnolo può vantare 1.860 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer e 2.315 punti sul serbo Novak Djokovic. L’unico cambiamento sostanziale è quello che riguarda l’austriaco Dominic Thiem, vittorioso a San Pietroburgo (Russia), da questo lunedì numero 7, scavalcando il bulgaro Grigor Dimitrov. CLASSIFICA ATP – TOP TEN 1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.760 ...

Tennis - Ranking WTA (24 settembre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi uguaglia la sua miglior posizione in carriera : Nel Ranking WTA solo due variazioni nella top10 mondiale, guidata sempre da Simona Halep. La 26enne di Costanza, in vetta per la 31esima settimana consecutiva (la 47esima complessiva), vanta 2.555 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. Scambio di posto tra ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka, rispettivamente vincitrice e finalista nel WTA di Tokyo 2018, mentre rientra tra le migliori dieci la tedesca Julia Goerges, ...

Tennis - Camila Giorgi raggiunge il best ranking : 29^ posizione dopo la semifinale di Tokyo : Camila Giorgi può già festeggiare a Tokyo dove ha raggiunto la semifinale del torneo Premier grazie al ritiro di Viktoria Azarenka. La marchigiana, che agli ottavi di finale aveva sconfitto la numero 2 Caroline Wozniacki, ha raggiunto il suo best ranking: grazie al risultato ottenuto nella capitale nipponica, infatti, la 26enne si trova virtualmente alla 29^ posizione del ranking WTA migliorando così di ben 8 posti la sua classifica attuale e ...

Tennis - Nadal salta Pechino e Shanghai : rischia di perdere la vetta del ranking : TORINO - Il numero uno al mondo Rafael Nadal , ancora dolorante al ginocchio destro, infortunio che lo ha costretto al ritiro nella semifinale di Us Open contro Juan Martin del Potro e a saltare la semifinale di Coppa Davis ...