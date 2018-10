Tennis | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | assegnati gli ultimi tre titoli Sorpresa

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Jamila Laurenti e Matteo Mutti escono agli ottavi della prova a squadre : L’Italia del Tennistavolo esce agli ottavi di finale della prova a squadre alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: Jamila Laurenti e Matteo Mutti sono stati sconfitti da Europa1, composta dalla serba Sabina Surjan e dallo svedese Truls Moregard, con il punteggio di 0-2. In entrambi i singolari però gli azzurrini avrebbero potuto vincere: Laurenti ha ceduto alla serba per 2-3 dopo essere stata in vantaggio di due set e 7-5 nel terzo e a ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : in palio gli ultimi tre titoli. Ci saranno altre sorprese? : Cala oggi il sipario sul Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in palio gli ultimi tre titoli. Si assegneranno infatti le medaglie d’oro per quanto riguarda il singolare femminile, il doppio maschile ed il doppio misto. Andiamo a scoprire i finalisti ed i favoriti per la vittoria. Nel singolare femminile è favorita la transalpina Clara Burel, numero sette del seeding, che affronterà oggi per l’oro la ceca Kaja Juvan. ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : l’Italia va agli ottavi! Superata la Germania : L’Italia del Tennistavolo è agli ottavi di finale della prova a squadre alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: Jamila Laurenti e Matteo Mutti hanno sconfitto la Germania in quello che difatti era già uno scontro ad eliminazione diretta, chiudendo al secondo posto nel Girone D alle spalle della Cina, che ha terminato battendo agevolmente anche la Nigeria. Di seguito i risultati odierni: Italia-Germania 2-1 Jamila Laurenti-Franziska ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : in palio i primi due titoli. Verranno rispettati i pronostici? : Ieri sono state assegnate le prime medaglie di bronzo del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, ed oggi saranno delineati gli altri due gradini dei podio dei tornei di singolare maschile e doppio femminile. Saranno assegnate così tutte le medaglie e potranno essere conteggiate nel medagliere anche quelle che hanno già un padrone. Andiamo a scoprire chi saranno i contendenti delle finalissime odierne. Nel singolare maschile il bronzo è ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : assegnate le prime due medaglie di bronzo. Sorridono Brasile e Cina : assegnate le prime medaglie di bronzo del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi sono stati decisi i gradini più bassi del podio dei tornei di singolare maschile e doppio femminile. Domani si terranno le finali per l’oro di questi due tabelloni e le finaline per il bronzo di singolare femminile e doppio maschile. Nel singolare maschile il bronzo è andato al brasiliano Gilbert Soares Klier Junior, testa di serie numero 7 del ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti eliminati nel doppio misto : L’Italia del Tennis saluta Buenos Aires: nel torneo di doppio misto delle Olimpiadi Giovanili in corso in Argentina Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti sono stati eliminati al secondo turno. La coppia testa di serie numero 4 si è fatta rimontare e si è arresa al match tiebreak contro la lussemburghese Eleonora Molinaro e l’olandese Jesper De Jong, che si sono imposti con lo score di 4-6 6-2 [12-10]. Vinto il primo set per 6-4 in ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : dominio Cina. Singolari a Sun Yingsha e Wang Chuqin : Con Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati agli ottavi di finale, si sono conclusi senza sussulti patriottici per l’Italia i tornei di singolare del Tennistavolo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove si sono disputate oggi le finali, che hanno visto due grandi sorprese. Nel torneo maschile il cinese Wang Chuqin, numero 6 del seeding, ha superato il favoritissimo talento nipponico Tomokazu Harimoto, numero 1 del tabellone e ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : fuori Elisabetta Cocciaretto in singolare - rimontata dalla colombiana Osorio Serrano : Brutte notizie per l’Italia del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi era impegnata Elisabetta Cocciaretto nel secondo turno del singolare femminile. L’azzurrina purtroppo è stata eliminata dalla colombiana Maria Camila Osorio Serrano, testa di serie numero sei del seeding. La nostra portacolori era partita benissimo, vincendo il primo parziale per 6-1 in 28 minuti, poi la contesa si è fatta equilibrata e la ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti volano al secondo turno nel torneo del doppio misto : Buone notizie dal torneo di doppio misto alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). La coppia composta da Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti ha superato con il punteggio di 7-5 6-2 il duo statunitense formato da Lea Ma e Drew Baird ed accede al prossimo turno dove attende i vincenti della sfida tra Eleonora Molinaro (Lux) / Jesper De Jong (Ned) e Margaryta Bilokin (Ukr) / Yank Erel (Tur). Una prestazione di carattere dei ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti escono agli ottavi di finale : Forse era tutto scritto nel destino: Matteo Mutti e Jamila Laurenti, che avevano staccato assieme il pass per il torneo di singolare di Tennistavolo delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, sono usciti in contemporanea, negli ottavi di finale della rassegna dopo essere stati sfortunati nel sorteggio trovando due tra i più forti avversari del lotto. Matteo Mutti ha ceduto per 1-4 (9-11, 11-6, 4-11, 9-11, 3-11) al romeno Cristian Pletea, numero ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti volano agli ottavi di finale grazie alle vittorie odierne : Ottime notizie giungono dalle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il Tennistavolo italiano: nell’ultima gara della prima fase dei tornei di singolare, Matteo Mutti e Jamila Laurenti conquistano l’accesso agli ottavi di finale di domani vincendo le decisive sfide odierne e passando così entrambi come secondi del girone. Matteo Mutti ha battuto per 4-1 (11-9, 4-11, 11-9, 11-8, 11-9) l’argentino Martin Betancor Fernandez ed ha così ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : avanti Elisabetta Cocciaretto in singolare - Lorenzo Musetti fuori anche in doppio : Giornata in chiaroscuro per l’Italia del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi erano impegnati Lorenzo Musetti nel doppio maschile ed Elisabetta Cocciaretto nel singolare femminile: l’azzurrina è approdata al secondo turno, mentre il nostro rappresentante ha subito una nuova eliminazione dopo quella di ieri in singolare. Nel torneo di singolare femminile Cocciaretto ha battuto l’ucraina Margarita Bilokin con il ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili 2018 : giornata da dimenticare per l’Italia. Fuori Lorenzo Musetti in singolare ed Elisabetta Cocciaretto in doppio : Inizia davvero male l’esperienza dell’Italia del Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi erano impegnati Lorenzo Musetti nel singolare maschile ed Elisabetta Cocciaretto nel doppio femminile ed entrambi sono stati eliminati. Domani l’azzurrino esordirà in doppio e l’azzurrina in singolare. Fa più male l’eliminazione nel torneo di singolare maschile di Lorenzo Musetti, numero quattro del seeding, che ha ...