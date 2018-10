calcioweb.eu

: #Tassotti: 'Ottima #Italia, ha le carte in regola per battere il #Portogallo' - CalcioWeb : #Tassotti: 'Ottima #Italia, ha le carte in regola per battere il #Portogallo' - ItaSportPress : Tassotti: 'Ottima Italia, può battere anche il Portogallo. Milan? Lasciamo lavorare Gattuso...' -… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) “Mi è sembrata un’ottima, con noi ha giocato molto bene per circa un’ora e si è confermata ieri sera. Ha i valori peril Portogallo“. Per Mauro, oggi vice di Shevchenko nella nazionale ucraina, l’vittoriosa ieri in Polonia può ancora ambire alla Final Four di Nations League: “Il Portogallo avrà poi un’altra occasione con la Polonia ma i valori sono quelli, è una buona squadra ma lo è anche l’che da qui allo scontro diretto può crescere ancora”. L’ex terzino del Milan ritiene interessante l’idea di Mancini di giocare senza un centravanti di ruolo, scelta in parte obbligata. “Non so se sia un problema generazionale o se in quel ruolo la maggiore parte dei posti è occupata da stranieri, è comunque un esperimento interessante“, osserva ai microfoni di ‘Radio ...