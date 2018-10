Tap | Conte convoca M5s per la decisione finale I movimenti contro il gasdotto | “Se non

Tap - Conte incontra parlamentari e consiglieri M5S/ Ultime notizie - ripresa dei lavori in Salento : Tap, Conte incontra parlamentari e consiglieri M5S. Ultime notizie, imbarazzo in casa pentastellata: ripresa dei lavori in Salento, oggi vertice a Palazzo Chigi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Gasdotto Tap - proseguono i lavori in Salento. Consiglieri M5S protestano da Conte : Braccio di ferro tra Lega e M5S sula questione del Gasdotto Tap: mentre in Puglia va avanti la realizzazione dell'opera i Consiglieri pugliesi in protesta saranno ricevuti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Alla riunione sarà presente anche la ministra per il Sud Barbara Lezzi e il sindaco di Melendugno Marco Potì.Continua a leggere

Tap : Conte incontra parlamentari e consiglieri M5S : Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Incontro a Palazzo Chigi, stasera alle 19 a seguito del Consiglio dei ministri, tra il premier Giuseppe Conte e parlamentari e consiglieri regionali pugliesi M5S. Al centro della riunione, viene spiegato da fonti di governo, la questione del gasdotto Tap, mentre il Salent

Barbara Lezzi - pace con Emiliano : "Puglia non rischia fondi Ue"/ Governo - frizioni con Conte su gasdotto Tap? : Barbara Lezzi, pace con Emiliano: "Puglia non rischia fondi Ue". Ultime notizie Governo, frizioni con Conte su gasdotto Tap? Ecco le parole del ministro per il Sud(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Tap - Conte : impegni già assunti - vediamo se ci saranno irregolarità : "Quello del Tap è un progetto elaborato prima di noi, ora nel pieno dell'esecuzione. Ci confrontiamo con impegni contrattuali già assunti, ma stiamo riesaminando tutta la procedura", usando "lo stesso ...

Tap - Lezzi : “Per me l’opera non è strategica. Salvini è a favore? Deciderà il premier Conte” : “Per me non un’opera strategia”. Al termine della prima riunione della cabina di regia per la programmazione del fondo di sviluppo e coesione, convocato e presieduto da Barbara Lezzi, il Ministro per il Sud ha risposto ad alcune domande sul Tap, all’indomani dell’incontro tra Tony Blair e Matteo Salvini e dopo un’intervista nella quale il leader della Lega e ministro dell’Interno ha affermato che ...

Conte : servono infrastrutture utili - su Tav e Tap stiamo ragionando : Roma, 21 ago., askanews, - Il Paese 'ha bisogno di infrastrutture utili', sulla linea ferroviaria Tav e sul gasdotto Tap il governo si appresta a completare le analisi delle opere per arrivare alla '...

Conte - ora gesti concreti. E' pronto il piano Giorgetti : Gronda - Tap e Tav piu sobrie : 'Il governo è con Genova e con i genovesi' promette il presidente del Consiglio. L'Esecutivo, annuncia il sottosegretario leghista, varerà da settembre una grande operazione di messa in sicurezza ...

Tap : Di Maio - non è in contratto - sul tavolo Conte che gestirà al meglio : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “La differenza tra Tav e Tap è che non è nel contratto di Governo”. Il dossier “è sul tavolo premier, Giuseppe Conte, che gestirà al meglio”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7. Comunque, rileva il ministro, “qualsiasi tipo di opera si deve fare con il consenso della comunità. Noi come M5S siamo ...