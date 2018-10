: .@Antonio_Tajani risponde alla propaganda dei Cinque Stelle. #Manovra - forza_italia : .@Antonio_Tajani risponde alla propaganda dei Cinque Stelle. #Manovra - forza_italia : 'Da patrioti vi chiediamo di fermarvi. Fatelo per il bene degli italiani e dei loro risparmi'. @Antonio_Tajani… - NotizieIN : Tajani:'Manovra impoverirà italiani' -

"Il giudizio è unanime, in Italia e fuori, su unache non favorisce la crescita, che non crea lavoro, che è destinata a impoverire gli, negativa da tutti i punti di vista". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo,, a margine di un incontro a Villa Wolkosnky.Nellaitaliana "c'è troppo assistenzialismo, non si risolvono i problemi del Paese con il reddito di cittadinanza, senza ridurre la pressione fiscale, senza infrastrutture", ha aggiunto.(Di lunedì 15 ottobre 2018)