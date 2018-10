Surface Andromeda | nuovo brevetto rivela singolo schermo pieghevole

surface-phone

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Gli ultimi brevetti riguardanti il, sebbene con piccole modifiche, hanno sempre descritto una struttura basata su due display pieghevoli uniti da una cerniera. Adesso, i colleghi di Windows Central, hanno scoperto unpubblicato da Microsoft alcuni giorni fa che risulta essere relativamente recente essendo stato depositato soltanto il 21 luglio del 2017, quindi poco più di un anno fa. A differenza degli altri, in questo progetto i tecnici di Redmond spiegano il funzionamento di un device mobile che anzichè avere due schermi separati ne possiede soltanto uno completamente flessibile. Di conseguenza la cerniera viene totalmente nascosta all’interno dello chassis ed è anche necessaria l’implementazione di un display AMOLED in grado di supportare la flessibilità, ragion per cui, Microsoft dovrebbe in tal caso rivolgersi a Samsung oppure LG le ...