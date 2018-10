Superare lo stress della vita quotidiana | “E’ tempo di meditare”

meteoweb.eu

: #Sport e #Psicologia non sono mai state così vicine: una ricerca di #TheLancet mette in luce nuove scoperte su come… - PsicologiLazio : #Sport e #Psicologia non sono mai state così vicine: una ricerca di #TheLancet mette in luce nuove scoperte su come… - EcoEcologia : I dentisti iniziano ad usare la tecnologia per valutare lo stress dei pazienti durante le sedute e monitorare tutte… - peachalls : Come superare momenti di stress e pianti isterici: Guardarsi il profilo di sto tizio (scusa honey non so il tuo nom… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Meditare ovunque è possibile e anche semplice. Così Art of Living, la ONG presente in 152 Paesi e in Italia dal 1998, ha lanciato #milanomedita, un’iniziativa gratuita che proseguirà fino alla fine di ottobre con incontri e meditazioni in città e in Italia. L’1 e 2 novembre, il fondatore Sri Sri Ravi Shankar, ambasciatore di pace tra i cinque uomini indiani più influenti nella classifica di Forbes, terrà per la prima volta nel nostro Paese una masterclass di meditazione: “Unveiling Infinity”. Sri Sri svelerà 112 tecniche di meditazione tratte dalla sapienza vedica di un testo sanscrito di 7.000 anni fa, il “Vigyan Bhairav”. Come preparazione all’evento finale, sono stati pensati incontri e webinar, ma anche una Challenge per sfidare i temerari e i più pigri, e un evento speciale di meditazione in Tram. Il messaggio corale è che tutti possono meditare e si può meditare ovunque, anche in ...