Studente delle medie colpito da meningite E' in condizioni serie

Per lo stupro delle Studente sse americane condannato carabiniere : Firenze, 11 ott., askanews, - E' stato condannato a 4 anni e 8 mesi per violenza sessuale aggravata, Marco Camuffo, il carabiniere accusato con il collega Pietro Costa di aver abusato di due ...

Una sedia a rotelle che sale le scale e percorre terreni sterrati : il progetto di uno Studente delle superiori : “scale, ascensori fuori servizio, marciapiedi senza rampa, sentieri sterrati: ogni volta che me li trovavo davanti, mio padre doveva rimboccarsi le maniche, prendermi di peso e proseguire così”. A parlare è Davide Segalerba, fresco di diploma in Meccanica-meccatronica all’Istituto tecnico auperiore Galileo Galilei di Genova e autore del progetto per una sedia a rotelle elettrica pronta a sfidare, più di ogni altra al momento, le barriere ...