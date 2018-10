Striscia la notizia | Enzo Iacchetti torna con Ezio Greggio | diretta puntata 15 ottobre

Salvini pronto a sgomberare gli abusivi che hanno aggredito Stefania Petyz di Striscia La Notizia : Salvini si dice pronto ad intervenire contro gli abusivi che hanno aggredito l’inviata di Striscia La Notizia Gli abusivi che pochi giorni hanno hanno aggredito Stefania Petyx e la sua troupesaranno sgomberati al più presto. Una promessa, quella che arriva dal ministro dell’Interno Matteo Salvini , che già pochi giorni fa aveva annunciato la stessa misura dopo un servizio andato in onda, sempre di Striscia e sempre della Petyx, a ...

Striscia la notizia - torna la coppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti : Da domani, lunedì 15 ottobre, Enzo Iacchetti torna dietro al bancone di Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, per la 25esima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio . Iacchetti , che prende ...

Striscia la Notizia - a Torino supermedico della mutua : segue 2500 pazienti : Dieci persone all'ora, per un massimo di sei minuti a testa. Queste sono le stime indicative di Rajae, inviata di Striscia la Notizia mandata a intervistare a Torino il medico con un numero di ...

Striscia la Notizia - il brutale video dell'aggressione a Stefania Petyx : immagini molto forti : Questa sera a Striscia la Notizia , venerdì 11 ottobre, Canale 5, ore 20.35, il servizio completo con le immagini dell'aggressione a Stefania Petyx e alla sua troupe in un immobile occupato ...

Stefania Petyx aggredita - oggi il servizio completo/ Video - spinta dalle scale : "Corri!" ( Striscia la notizia) : In onda oggi a Striscia la notizia il Video del servizio che Stefania Petyx stava girando su alcuni abusivi che poi hanno aggredito lei e il cameraman. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 12:58:00 GMT)

Stefania Petyx aggredita con la troupe di Striscia La Notizia/ Video - l’inviata rasserena : “Grazie di cuore!” : Stefania Petyx aggredita con la troupe di Striscia la Notizia . Ultime notizie Palermo, l'inviata del tg satirico in ospedale: "spinta giù dalle scale"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:47:00 GMT)

Aggressione violenta a Stefania Petyx di Striscia la notizia. Cosa le hanno fatto : Stefania Petyx aggredita a Palermo. L’inviata di ‘Striscia la notizia’ e la sua troupe si trovavano nel capoluogo siciliano per registrare un servizio su un immobile occupato da abusivi in via Giuseppe Savagnone. “Poco dopo essere entrati nella struttura – racconta dall’ospedale Petyx – siamo stati raggiunti da calci e pugni. Sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale”. Gli abusivi si sono avventati anche sulle telecamere e sui ...