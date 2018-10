Strano SMS Amazon per pacchetto in attesa | un’altra truffa all’orizzonte

optimaitalia

(Di lunedì 15 ottobre 2018) In queste ore avete per caso ricevuto un SMScon avviso di unin? Non siete stati gli unici, questo è bene lo sappiate fin da subito. Non è difficile bollare la questione come, dal momento che molti di quelli cui è stato recapitato questo messaggio non avevano effettuato alcun ordine presso il noto e-commerce. La comunicazione, come vi lasciamo immaginare, reca al suo interno un link su cui cliccare per controllare i dettagli e confermare.Inutile dirvi che dovreste ignorare del tutto l'SMScon avviso di unin, cancellare il messaggio ed evitare assolutamente di cliccare su quel link. In una richiesta fatta da un cliente all'assistenza, l'azienda di commercio elettronico ha chiarito di non aver creato, né tanto meno inviato, comunicazioni di questo genere.Trattasi di un tentativo di phishing orchestrato ai danni degli utenti, ...