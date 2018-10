Stranger Things 3 | data rilasciata | cast | trailer | teorie e spoiler

Via alle riprese di Stranger Things 3 : le prime immagini di Millie Bobby Brown sul set : Un'ambientazione completamente diversa da quella a cui siamo abituati. 'Stranger Things' si sposta a Malinu, in California, per lo meno per la scena drammatica girata in questi giorni da Millie Bobby ...

Stranger Things - la visita del cast all’attrazione dedicata al Sottosopra : Le Halloween Horror Nights sono ormai una tradizione consolidata agli Universal Studios in Florida: durante le settimane che si avvicinano alla notte degli spiriti, infatti, il parco tematico rimane aperto allestendo diverse attrazioni ispirate ai suoi più fortunati titoli dell’orrore. E quest’anno un’attrazione di grande richiamo allieterà i fan del brivido perché uno dei labirinti del terrore che si potranno visitare sarà ...

Alcuni video comparsi in rete mostrerebbero il progetto di Telltale Games dedicato a Stranger Things : Come probabilmente saprete, Telltale Games, prima dei licenziamenti di massa, stava lavorando con Netflix a un gioco dedicato alla famosa serie di Stranger Things.Il progetto Stranger Things, che Netflix continuerà senza Telltale, è stato fino ad oggi invisibile al pubblico. Con lo staff dello studio ora alla ricerca di un lavoro, sono cominciate a comparire online le prime immagini che sembrerebbero mostrare proprio il gioco. In particolare, ...

Millie Bobby Brown - la star di Stranger Things canta con i Maroon 5 : Ha proprio talento da vendere la giovane Millie Bobby Brown. L'attrice che è celebre grazie al ruolo che ha ricoperto in Stranger Things, la serie di Netflix, recentemente si è esibita in un mini live,...

Le avventure della strega Sabrina diventano dark - il remake di Netflix segue il filone Stranger Things : Kiernan Shipka. Il nome dice pochino. Ma per i fan di Mad Men lei è Sally Draper, la bambina, oggi ex bambina, visto che ha compiuto 18 anni, figlia del protagonista del telefilm cult sul mondo ...

Netflix vuole continuare i lavori sul gioco di Stranger Things nonostante la chiusura di Telltale : Dopo le notizie di venerdì scorso riguardo i molti licenziamenti in casa Telltale Games, sono rimaste delle domande sullo stato dei progetti dello studio precedentemente annunciati.Il famoso servizio di streaming Netflix si è ora esposto per chiarire un po' di questa confusione, confermando che anche se Telltale non è più coinvolto nel suo gioco di Stranger Things, spera ancora di continuare il progetto in qualche modo. Ha anche rivelato che ...

Video di Millie Bobby Brown coi Maroon 5 in Girls Like You - la star di Stranger Things perfetta rapper! : L'esibizione live di Millie Bobby Brown coi Maroon 5 in Girls Like You è stata la grande sorpresa del concerto della band in scena alla Bridgestone Arena di Nashville. La star di Stranger Things, ragazzina prodigio che sta muovendo i primi passi da protagonista anche sul grande schermo dopo il successo mondiale ottenuto grazie alla serie Netflix, è salita sul palco come guest star dell'evento della band nella capitale del Tennessee, ...

Stranger Things - se lo sceriffo Hopper celebra il matrimonio di due fan : Nel corso delle due stagioni della serie Netflix Stranger Things, gli spettatori hanno imparato ad amare il personaggio di Jim Hopper, il burbero capo della polizia di Hawkins che però si rivela un uomo dal grande coraggio e dal grande cuore. Lo stesso si potrebbe dire di David Harbour, l’attore che lo interpreta, che è molto amato dai fan, con i quali interagisce spesso su Twitter anche in modo bizzarro. Spesso l’attore accetta ...

«Sierra Burgess è una sfigata» : la rivincita di Barb di «Stranger Things» : «Sierra Burgess è una sfigata»: la rivincita di Barb di «Stranger Things»«Sierra Burgess è una sfigata»: la rivincita di Barb di «Stranger Things»«Sierra Burgess è una sfigata»: la rivincita di Barb di «Stranger Things»«Sierra Burgess è una sfigata»: la rivincita di Barb di «Stranger Things»«Sierra Burgess è una sfigata»: la rivincita di Barb di «Stranger Things»Vi ricordate Barb Holland? Quando Stranger Things debuttò nel 2016, i fan della ...

«The Innocents» : una nuova erede di «Stranger Things» : Chiamatelo «effetto Stranger Things». I nuovi teen drama puntano sul soprannaturale. L’ultimo esempio è il titolo di fine estate di Netflix, The Innocents, disponibile dal 24 agosto. La serie racconta la storia d’amore di due adolescenti, June (Sorcha Groundsell) e Harry (Parcelle Ascott), che decidono di scappare insieme e rifarsi una vita lontano dalle loro famiglie. LEGGI ANCHETorna «Chiamatemi Anna», fra capelli rossi e ...

Retroscena e anticipazioni su Stranger Things 3 - dai poteri di Eleven alle nuove storie d’amore secondo Millie Bobby Brown : Dopo le dichiarazioni di David Harbour che auspica una storia d'amore tra Joyce ed Hopper, nuove anticipazioni su Stranger Things 3 arrivano da Millie Bobby Brown, la star adolescente della serie cult di Netflix che interpreta Eleven. Durante un evento a New York, Brown ha confermato che la nuova stagione "sicuramente diventerà più oscura", approfondendone alcuni aspetti in un'intervista condotta da Josh Horowitz dopo una proiezione di ...

Hopper e Joyce in Stranger Things 3 saranno una coppia? “Sono fatti l’uno per l’altro - ma…” : C'è speranza di vedere in coppia Hopper e Joyce in Stranger Things 3? Molti spettatori fanno certamente il tifo per loro sin dalla prima stagione. E l'attore David Harbour, che interpreta lo sceriffo della città fittizia di Hawkins in cui è ambientata la serie Netflix non fa eccezione. Hopper e Joyce sono entrambi cresciuti a Hawkins, si fidano l'uno dell'altra e hanno salvato la vita a Will insieme nelle prime due stagioni: per David ...

Stranger Things 3 : la trama sarà più dark e ispirata a Fletch : Stranger Things 3 sarà di sicuro più dark. Questa la promessa dei creatori dell’acclamata serie tv di Netflix, che promettono novità a non finire per la terza stagione. Stranger Things 3 potrà contare soprattutto su alcune influenze di uno show popolare degli anni ’80, Fletch: le anticipazioni provengono dai fratelli e showrunners Matt e Ross Duffer. Stranger Things 3 si unisce all’universo di Gregory McDonald Secondo David ...

Stranger Things - Un simpatico promo con un indizio interessante... : Avete sentito la mancanza di STRANGER THINGS al SDCC 2018? Noi decisamente sì, ma dovevamo aspettarcelo visto che le riprese della terza stagione sono attualmente in corso ad Atlanta e che probabilmente vedremo i nuovi episodi non prima del 2019. Ma in questi giorni è stato rilasciato un promo piuttosto simpatico, che ha portato un ulteriore conferma all'enorme attesa che dovremo sopportare per i prossimi otto episodi. Se volete vederlo, ...