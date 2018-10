Stefano Sala Tutti lo amano dentro la casa | ma fuori cosa pensa il pubblico? Grande

Eleonora Giorgi sarà eliminata?/ Confessa : "sono Innamorata di Stefano Sala" (Grande Fratello Vip 2018) : Eleonora Giorgi sarà eliminata? L'attrice è davvero sicura che tornerà a casa, si giocherà tutte le sue possibilità insieme a Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Gf Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? La verità sui due concorrenti : Stefano Sala e Benedetta Mazza, nuova coppia al Gf Vip? Al Gf Vip Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano piacersi. Scriviamo sembrano perché tutto si saprà meglio lunedì, quando il bel modello dovrà sicuramente rispondere ad alcune domande di Ilary Blasi. Sapete tutti infatti che Stefano è fidanzato e ieri è stato proprio lui a […] L'articolo Gf Vip, Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? La verità sui due concorrenti proviene da ...

Grande Fratello Vip : Ivan Cattaneo fa outing a Stefano Sala : Ivan Cattaneo fuori controllo al GF Vip: Stefano Sala è bisex? Ivan Cattaneo continua a far discutere. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip continua a combinarne di tutti i colori. Nei giorni scorsi il cantante si era lasciato sfuggire frasi alquanto fuori luogo che hanno scatenato il web. Cattaneo ha pronunciato una frase sessista contro le donne, secondo cui nello stupro la donna può sentirsi comunque desiderata, mentre se ...

Grande Fratello VIP 2018 - Eleonora Giorgi apprezza Stefano Sala : "Se fossi più giovane sarei innamorata di lui" : Fra i VIP nella casa del Grande Fratello si respira aria di confessioni. Eleonora Giorgi, discussa concorrente di questa edizione, si è lasciata andare ad alcune confidenze in compagnia di Lory del Santo e Ivan Cattaneo con la quale ha legato maggiormente da quando è iniziato il reality show.Si parla di Stefano Sala, uno dei bellocci di casa, l'attrice ha espresso apprezzamenti per lui descrivendolo come l'uomo ideale per lei di cui si ...

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi su Stefano Sala : «Se avessi avuto 25 o 30 anni mi innamoravo» : Eleonora Giorgi “Se avessi avuto qui 25 o 30 anni, io di Stefano mi innamoravo”. Ivan Cattaneo l’aveva insinuato, Eleonora Giorgi l’ha confermato. Nel corso di un dialogo con il cantante e Lory Del Santo nella casa di Grande Fratello Vip, l’attrice bionda ha spiegato di non essere indifferente al fascino del modello Stefano Sala. “Mi innamoravo perché ha quelle caratteristiche di gentilezza ma nello stesso tempo di quella virilità che sa fare ...

Eleonora Giorgi attratta da Stefano Sala al GF Vip e tenta l’approccio : Grande Fratello Vip: Eleonora Giorgi pazza di Stefano Sala Eleonora Giorgi si è innamorata di Stefano Sala? Il modello e cantante di una rock band, sarebbe fidanzato con Dasha Dereviankina ed è stato insieme a Dayane Mello da cui ha avuto nel 2014 una figlia, Sofia. Ivan Cattaneo e Lory Del Santo hanno cercato di convincerla a buttarsi in questa nuova avventura, a darsi una chance e a provarci con lui, rassicurandola sul fatto che malgrado ...

Eleonora Giorgi : “Mi sono innamorata di Stefano Sala” (VIDEO) : Eleonora Giorgi alza l’asticella al GF Vip 3 e punta dritto verso Stefano Sala. Il modello sembra aver turbato profondamente l’attrice italiana fin dal loro primo incontro, molto prima che entrambi si ritrovassero nella Casa. Eleonora Giorgi ha confidato tutto alle altre due allegre comari, chiedendo persino il loro aiuto per fare qualche passo verso Stefano. Eleonora Giorgi si gasa: Cattaneo la sprona a farsi avanti Secondo Ivan ...

Gf Vip : ancora litigi in casa - Stefano Sala oggi quasi in lacrime : Stefano Sala, al Gf Vip quasi in lacrime per la figlia Nel daytime di oggi del Gf Vip Stefano Sala ha dato il meglio di sé. Questo concorrente sembrava uno di quelli destinati a passare inosservati – qualcuno lo vedeva come un fantasma – e invece sta davvero conquistando pian piano il pubblico. Stefano infatti […] L'articolo Gf Vip: ancora litigi in casa, Stefano Sala oggi quasi in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : «A Eleonora Giorgi piace Stefano Sala ma ha paura. E io mi porto Elia in caverna» : di Silvia Natella C'è sempre tempo per pettegolezzi e supposizioni al Grande Fratello Vip. Ivan Cattaneo in una chiacchierata con Giulia Provvedi e Lory Del Santo si è detto convinto dell'interesse ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Stefano Sala si baciano in bocca : 'Ormai dicono che sono gay' : L'amicizia intima tra Francesco Monte e Stefano Sala al Grande Fratello Vip sta prendendo una brutta piega. I due 'belloni' della casa erano stati protagonisti di una scena molto chiacchierata: ...

Francesco Monte e Stefano Sala - bacio in piena notte tra i due sex symbol : Francesco Monte e il bacio con Stefano Sala . Dopo la diretta di ieri sera sarebbe scattato un bacio tra i due sex symbol della casa del Grande Fratello Vip . L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez era ...

Grande Fratello Vip : Stefano Sala - in piena notte - ha baciato in bocca Francesco Monte. Guarda il VIDEO : Mentre Giulia Salemi aspetta da due settimane un bacio da Francesco Monte, due uomini della casa hanno già posato le L'articolo Grande Fratello Vip: Stefano Sala, in piena notte, ha baciato in bocca Francesco Monte. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GRANDE FRATELLO VIP 2018/ Stefano Sala e Benedetta Mazza : coccole e confidenze tra i due : GRANDE FRATELLO Vip 2018, l'eliminato terza puntata è Valerio Merola. In nomination finiscono Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Grandi emozioni per Francesco Monte(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:00:00 GMT)

GF Vip : Stefano Sala bacia in bocca Francesco Monte nella notte. VIDEO : Francesco Monte e Stefano Sala: scatta il bacio al Grande Fratello Vip C’è stato un bacio tra Francesco Monte e Stefano Sala e questo sta facendo letteralmente sognare i più affezionati telespettatori della terza edizione del Grande Fratello Vip e dei bei ragazzi. “Giulia Salemi scanzate” dice qualcuno su Twitter. Mentre l’influencer è in attesa di un bel bacio dell’ex tronista, nella notte Stefano Sala ha ...