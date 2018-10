Steam Link | introdotta la co-op locale attraverso lo streaming simultaneo su più

eurogamer

: #SteamLink: arriva lo streaming simultaneo su più dispositivi e la co-op locale. - Eurogamer_it : #SteamLink: arriva lo streaming simultaneo su più dispositivi e la co-op locale. - Everyeye : Un aggiornamento di Steam Link introduce la co-op locale - infoitscienza : Un aggiornamento di Steam Link introduce il co-op locale -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)ora supporta la co-oplosu più dispositivi.Come segnala Eurogamer.net, non ci sono informazioni di supporto e l'aggiornamento non è particolarmente dettagliato, ma secondo le più recenti patch note, losu più di un dispositivo è ora disponibile a condizione di disporre di una rete "WiFi 5 GHz di alta qualità" (grazie, PC Gamer).È stato confermato anche che ora i telefoni Android possono essere utilizzati come controller touch.Read more…