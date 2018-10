STAZIONE COLONIA | LIBERATA DONNA IN OSTAGGIO Ultime notizie video | sequestratore

Colonia - liberata donna presa in ostaggio in STAZIONE/ Video ultime notizie - Germania : arrestato sequestratore : Colonia, stazione centrale: spari e ostaggi, Video e ultime notizie dalla Germania. Interviene la polizia, che ha evacuato e blindato l'area. Panico in strada...(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Evacuata STAZIONE di Colonia. Donna presa ostaggio - poi liberata : Paura in Germania. Ma alla fine tutto si è concluso bene. È stato arrestato dalla polizia ed è gravemente ferito l"uomo che, nella tarda mattinata di oggi, ha preso in ostaggio una Donna nella farmacia della stazione centrale di Colonia. Secondo quanto riferito dal quotodiano Kolner Stadt Anzeiger, anche la Donna è ferita, ma in modo lieve. A quanto affermato dalle forze dell"ordine, l"uomo - probabilmente armato - è stato messo "sotto ...

Un uomo armato ha preso in ostaggio una donna alla STAZIONE di Colonia - in Germania : Un uomo armato ha preso in ostaggio una donna nella farmacia della principale stazione ferroviaria di Colonia, in Germania. L’area all’interno e attorno alla stazione è stata isolata dalla polizia, che secondo quanto ha riferito l’emittente tedesca NTV citando fonti The post Un uomo armato ha preso in ostaggio una donna alla stazione di Colonia, in Germania appeared first on Il Post.

Colonia - presa di ostaggi nella farmacia della STAZIONE centrale. Uditi degli spari : Un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia, in Germania. “Possiamo confermare che vi è un ostaggio in una farmacia della stazione centrale di Colonia, da quello che sappiamo al momento un uomo minaccia una donna“. Lo ha detto un portavoce della polizia di Colonia all’ANSA. Secondo Ntv, un uomo avrebbe precedentemente aggredito anche una ragazza di 15 anni, e avrebbe ...

