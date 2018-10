Stadio Roma | Frongia | “Noi andiamo avanti | in arrivo novità rilevanti”

Nuovo Stadio Roma - parla Frongia : “iter rallentato - ma andiamo avanti” : Nuovo stadio della Roma, l’assessore allo Sport del Comune Frongia ha parlato dei problemi che stanno rallentando l’iter Sul Nuovo stadio della Roma “non ci siamo mai fermati, siamo sempre andati avanti. Ci sono stati eventi importanti che hanno rallentato l’iter. Ci sono delle verifiche in corso però da parte nostra è rimasta sempre la stessa intenzione“. Lo dice Daniele Frongia, assessore allo Sport del ...

Come diceva Agatha Christie: "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova", e se il vecchio adagio della scrittrice e drammaturga britannica, scomparsa nel 1976, è vero possiamo ben dire che sulla vicenda Stadio della Roma il tempo mette sereno. Vediamo perché. La prima prova è legata alla […]

Roma - corsa a tre per lo Stadio: in campo Pizzarotti, Salini e Gavio: E' partita l'asta per la cessione del gruppo Eurnova (Parnasi): in lizza i big italiani delle grandi opere

Nuovo Stadio Roma - Raggi: «Salvo disastri andiamo avanti»: «A meno che non ci sia un disastro epocale, cosa che escludo, si procederà con lo stadio della Roma», ha dichiarato la sindaca di Roma.

La Roma avrà il suo Stadio - parola di Virginia Raggi : Virginia Raggi tenta la carta dello stadio dell'As Roma, ridestando l'attenzione attorno al progetto congelato da giugno dopo l'inchiesta della Procura di Roma relativa alle ipotesi di corruzione in alcuni passaggi dell'iter amministrativo dell'opera, per ravvivare l'attività del Campidoglio. Dopo tre mesi di cautela, legata ai dettagli emersi dall'inchiesta giudiziaria, per la prima volta la sindaca di ...

Stadio Roma : Raggi - salvo disastri avanti : ANSA, - Roma, 07 OTT - "A meno che non ci sia un disastro epocale, cosa che escludo perché tutte le istituzioni in conferenza dei servizi hanno dato l'ok, si procederà con lo Stadio della Roma, ...

Stadio Roma : nuovo interrogatorio a Luca Parnasi : Per 5 ore davanti al Pm che indaga sul progetto dello Stadio di Tor di Valle. Il costruttore accusato di associazione a delinquere è gli arresti domiciliari. Oggi ha fatto nuove ammissioni -

Stadio Roma - Parnasi 5 ore dai pm : spunta una casa in comodato d'uso a un politico : Nel corso dell'interrogatorio, in base a quanto si apprende, si è affrontato il filone del finanziamento alla politica ma non del rapporto con i tesorieri di Pd e Lega, Francesco Bonifazi e Giulio ...

Stadio Roma - nuovo interrogatorio per Parnasi/ Ultime notizie - spunta casa in comodato d’uso per un politico : Stadio Roma, nuovo interrogatorio per Parnasi con il magistrato Barbara Zuin. Ultime notizie, spunta una casa in comodato d’uso per un politico locale(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 21:58:00 GMT)

Stadio della Roma - nuovo interrogatorio per Parnasi : spunta una casa in comodato d’uso per un politico : Il costruttore Luca Parnasi è tornato davanti ai pm per un nuovo interrogatorio (il quinto) nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il magistrato Barbara Zuin, titolare del fascicolo, lo ha sentito per 5 ore: secondo quanto si apprende, l’atto istruttorio avrebbe riguardato una casa da lui data in comodato d’uso a un esponente politico locale e Parnasi avrebbe anche parlato dei finanziamenti alla politica ma non ...

Stadio Roma - si attendono risposte dai dipartimenti : “Abbiamo sollecitato a inizio settembre la richiesta degli atti ai due dipartimenti e assessorati coinvolti, Mobilità e Urbanistica, dopo aver sentito la dichiarazione della sindaca su due diligence. Visto che quello dello Stadio è un discorso che impatta su un quadrante molto particolare, abbiamo chiesto chiarimenti sulle verifiche di mobilità che indicavano se fare o non fare il ponte di Traiano, abbiamo chiesto di visionare gli ...

Palumbo : grave che Campidoglio non fornisca atti su Stadio Roma : Roma – “E’ grave che i dipartimenti e gli assessorati alla Mobilita’ e all’Urbanistica non abbiano fornito all’Agenzia per il controllo e la qualita’ dei servizi pubblici locali i documenti richiesti relativamente alle verifiche sulle condizioni della viabilita’ nell’area di Tor di Valle”. “In particolare, l’agenzia chiede gli atti nell’ottica di svolgere il proprio ...

Codacons : Stadio della Roma - iter illegale per approvazione progetto : Roma – “La Procura di Roma ha aperto due nuove indagini sullo Stadio della Roma a seguito dell’esposto presentato lo scorso giugno dal Codacons. Lo si apprende da notizie riportate oggi dai media”. Cosi’ in una nota il Codacons. “Nel mese di giugno, assieme al Tavolo della Libera Urbanistica, abbiamo presentato un dettagliato esposto in Procura in cui contestavamo punto per punto l’iter seguito ...

Stadio Roma - chiesta l'archiviazione per Giovanni Malagò - : Il presidente del Coni era indagato per corruzione in un capitolo dell'indagine sul nuovo impianto sportivo di Tor di Valle. Era stato interrogato dagli inquirenti lo scorso 19 luglio