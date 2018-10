Squalificati Serie C | le decisioni del giudice sportivo

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : stangata per Schiavi : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro petardi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione ...

Serie A - Rogerio e Felipe Squalificati per una giornata : MILANO - Il sostituto Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 ottobre 2018, ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Il Sostituto giudice sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B / Mosse - dubbi e moduli : ecco tutti gli Squalificati per la 7^ giornata : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: moduli e Mosse degli allenatori per gli schieramenti delle partite attese nella 7^ giornata del campionato cadetto, 6-7 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:12:00 GMT)

Serie A : Squalificati e infortunati dell’8a giornata : Torino-Frosinone Torino infortunati: Lyanco: (distorsione caviglia, rientro previsto per la 9a giornata); De Silvestri (contrattura muscolare, rientro previsto per la 9a giornata); Ansaldi (distorsione ginocchio destro, ipotesi rientro metà ottobre) squalificati: Nessuno Frosinone infortunati: Capuano (distrazione muscolare retto femorale destro, rientro previsto per la 9a giornata); Gori (lussazione alla spalla, rientro per fine ottobre); ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : provvedimento nei confronti di Gasperini : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di ...

Probabili formazioni Serie B / Mosse - scelte e moduli : tutti gli Squalificati (6^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le Mosse degli allenatori per gli schieramenti attesi in campo nelle partite della sesta giornata della cadetteria, il 29 e 30 settembre.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 13:05:00 GMT)

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : provvedimento nei confronti di Piatek : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 28 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso quattro fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 ...

Serie A - non ci sono Squalificati. Multato Piatek : ROMA - Nessuno squalificato in Serie A dopo la sesta giornata infrasettimanale di campionato appena trascorsa. Il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea , assistito da Stefania Ginesio ed Eugenio ...

Serie A : Squalificati e infortunati della 7a giornata : Ecco gli squalificati e gli infortunati della 7a giornta di campionato di Serie A. Roma-Lazio Roma infortunati: Perotti (risentimento muscolare, possibile recupero per l’8a giornata) squalificati: Nessuno Lazio infortunati: Radu (contrattura muscolare coscia sinistra, in dubbio); Lukaku (tendinopatia ginocchio, rientro metà ottobre) squalificati: Nessuno Juventus-Napoli Juventus infortunati: Khedira (distrazione muscolare ai flessori ...

Serie A : Squalificati e infortunati 6a giornata : Turno infrasettimanale per il campionato di Serie A, che giunge alla sua 6a giornata. Ecco infortunati e squalificati. Inter-Fiorentina Inter infortunati: Vrsaljko (infiammazione ginocchio sinistro) squalificati: Nessuno Fiorentina infortunati: Nessuno squalificati: Nessuno Udinese-Lazio Udinese infortunati: Badu (distorsione ginocchio sinistro, possibile rientro metà ottobre); Ingelsson (operato legamento crociato anteriore sinistro, rientro ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : provvedimenti nei confronti di Inter e Genoa : Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti e l’inizio del secondo tempo di circa ...

Serie A : Squalificati e infortunati della 5a giornata : Serie A, 5a giornata: ecco squalificati e infortunati. Sassuolo-Empoli Sassuolo infortunati: Peluso (problema fisico) squalificati: Nessuno Empoli infortunati: Rodriguez A (problema fisico), Antonelli (lesione muscolare, fuori fino a metà novembre), Pasqual (problema all’occhio, in dubbio) squalificati: Nessuno Parma-Cagliari Parma infortunati: Dezi (lombalgia, ipotesi rientro metà ottobre); Biabiany (problema fisico, rientro metà ...