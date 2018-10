SPY FINANZA Da Sears a Verizon | l' amara verità sull' economia Usa

SPY FINANZA/ Baviera - il voto che decide le sorti di Italia e Bce : Le banche centrali devono tornare in modalità espansiva per non far grippare il sistema. Ma occorre un casus belli per dar vita a questa operazione. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Così Savona è pronto a usare Draghi per salvare l'Italia, di M. BottarelliLETTURE/ Crisi della FINANZA, a 10 anni dal crac l'etica non basta, di G. Fabi

SPY FINANZA/ Così Savona è pronto a usare Draghi per salvare l'Italia : Paolo Savona sta giocando una carta importante, sapendo che la Banca centrale europea di Mario Draghi non potrà far terminare il Qe, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ Spread - l'aumento innescato per aiutare la Germania : l'aumento dello Spread di ieri è stato innescato ad hoc, spiega MAURO BOTTARELLI. In questo modo la Germania affronta meglio il voto in Baviera.

SPY FINANZA/ Impennata dello spread - tutta colpa della Cina... : L'Impennata di ieri dello spread non ha quasi nulla a che fare con la bocciatura da parte dell'Ue del Def, spiega MAURO BOTTARELLI. Ma non c'è molto da rallegrarsi(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ La palla di neve partita dagli Usa - e pronta a diventare valanga - : Degli Stati Uniti si è parlato molto alla fine della scorsa settimana per il dato sulla disoccupazione. Dimenticandone un altro preoccupante.

SPY FINANZA/ Elezioni e auto - i pericoli che arrivano da Brasile e Germania : Si avvicinano dei voti importanti in Brasile e in Germania. Paesi che sono tra l'altro uniti dal calo della produzione di automobili.

SPY FINANZA/ Italia - Brasile - Germania o Turchia : chi salterà per primo? : Serve un incidente per consentire alle Banche centrali di riattivare il Qe globale. Non mancano situazioni a rischio nel mondo, Italia compresa.

SPY FINANZA/ La pantomima tra Italia e Ue per aiutare Bce e Merkel : Dietro lo scontro tra Italia e Ue ci sono partite più importanti che si stanno giocando, usando anche il Def di Roma per ottenere il risultato voluto. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ Il terremoto tedesco pronto a far uscire M5s dal Governo : La Germania traballa e da una crisi tedesca potrebbe arrivare una scossa in grado di sconvolgere la politica italiana con la creazione di un nuovo Governo. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ L'incubo delle aziende-zombie pronto ad avverarsi in Italia : Dopo l'approvazione della Nota di aggiornamento del Def la situazione dell'economia reale Italiana può solo peggiorare. E già ci sono dati negativi.

SPY FINANZA/ I trucchi di Fed e Trump per tenere la crisi lontana dagli Usa : impossibile che la Fed decida di sfidare il Presidente e la logica economica alzando i tassi. A meno che non ci sia dietro una sottile strategia.

SPY FINANZA/ Da Grecia e Argentina suona l'allarme per l'Italia : Quanto sta accadendo in Argentina ed è successo in Grecia deve essere un monito per l'Italia, dove è prioritario diminuire il debito pubblico.

SPY FINANZA/ La trappola che avvicina l'Italia all'Argentina : Attaccare l'Europa, e quindi la Germania, usando il pretesto di quel che fa la Francia sul deficit è una tattica molto pericolosa.

SPY FINANZA/ Gli Usa preparano la 'fase due' della guerra commerciale : Gli Usa si preparano già alla seconda parte dell'operazione legata alla "guerra commerciale" con la Cina, con una mega-svalutazione del dollaro.