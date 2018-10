Sport Invernali – Presentate le tute italiane per la stagione 2018 19 GALLERY

sportfair

: Scompare l'azzurro sulle divise dell'Italia degli sport invernali: spazio al tricolore ???????? Vi piacciono? - Eurosport_IT : Scompare l'azzurro sulle divise dell'Italia degli sport invernali: spazio al tricolore ???????? Vi piacciono? - ematr_86 : le Olimpiadi #YouthOlympics #BuenosAires2018 battono nettamente quelle invernali di #Pyeongchang2018 : giusto apri… - allaboutsport31 : RT @Eurosport_IT: Scompare l'azzurro sulle divise dell'Italia degli sport invernali: spazio al tricolore ???????? Vi piacciono? https://t.c… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)ledell’Italia per la-19 degli: da Dorothea Wierer a Federico Pellegrino, non manca nessuno FISI IN TOUR ha aperto i battenti a Trento in una giornata particolarmente intensa per la Federazione Italiana. La giornata è cominciata dal centro città, dove è in svolgimento il Festival delloorganizzato dalla Gazzetta delloin collaborazione con la Provincia di Trento. Qui si è svolto il “Camp skiroll”, con la presenza di molti campioni blasonati del calibro di Federico Pellegrino, Dietmar Noeckler, Lukas Hofer, Dominik Windisch, Dorothea Wierer, Alexia Runggaldier, Alessandro Pittin, Caterina Ganz, Ilaria Debertolis, Emanuele Becchis, Francesco Becchis, Alessio Berlanda, Lisa Bolzan, Anna Bolzan e Alba Mortagna, intenti a realizzare il miglior tempo di un percorso che è stato poi sfidato dagli ...