Spese pazze Liguria | chiesti 3 anni e 4 mesi per il viceministro leghista alle

Spese pazze alla Regione Liguria : per Edoardo Rixi chiesti 3 anni e 4 mesi : Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha chiesto la condanna a tre anni e quattro mesi per Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture, nel processo sulle Spese pazze in Regione Liguria sostenute con i fondi dei gruppi regionali nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012. Chieste le condanne anche per altri 21 tra ex e attuali consiglieri regionali.Per l'accusa i consiglieri regionali si sarebbero fatti rimborsare con soldi pubblici, ...

Spese pazze Emilia-Romagna : una condanna per 62mila euro di francobolli : Auto a noleggio, acquisti vari e omaggi. Dall’accusa di peculato per questi capitoli di spesa, finiti nell’inchiesta della Guardia di Finanza sui rimborsi dell’assemblea legislativa – Ugo Mazza, capogruppo di Sinistra Democratica – Sel nella legislatura 2005-2010, è stato assolto. Ma il gup del tribunale di Bologna Grazia Nart lo ha condannato a un anno e sei mesi in abbreviato, pena sospesa, per un’unica voce di spesa, ...

Lo scandalo "Spese pazze" travolge la Chiesa cattolica brasiliana : Oggi, in tutto il mondo la Chiesa cattolica è vittima di gravi violenze e pregiudizi. Anche in Brasile ormai gli esponenti della Chiesa sono soggetti a indagini montate ad arte e a processi politici."...

Spese pazze - 'Batman' Fiorito condannato a 2 anni e 11 mesi in Cassazione : L'ex capogruppo del Pdl alla Regione Lazio, Franco Fiorito , è stato condannato dalla Cassazione a due anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione per appropriazione indebita di fondi pubblici destinati ...