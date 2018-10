huffingtonpost

: Fa effetto ascoltare #Molinari, capogruppo della #Lega, parlare di come devono essere gestiti i fondi pubblici. Lui… - marcodimaio : Fa effetto ascoltare #Molinari, capogruppo della #Lega, parlare di come devono essere gestiti i fondi pubblici. Lui… - HuffPostItalia : Spese pazze alla Regione Liguria: per Edoardo Rixi chiesti 3 anni e 4 mesi - raffanchio : Spese 'pazze', il pm chiede 3 anni per #Rixi La Repubblica-2 minuti fa Quattrini utilizzati dal fedelissimo di Matt… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha chiesto la condanna a tree quattroper, viceministro delle Infrastrutture, nel processo sulleinsostenute con i fondi dei gruppi regionali nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012. Chieste le condanne anche per altri 21 tra ex e attuali consiglieri regionali.Per l'accusa i consiglieri regionali si sarebbero fatti rimborsare con soldi pubblici, spacciandole peristituzionali, cene, viaggi, gite al luna park, birre, gratta e vinci, ostriche, fiori e biscottini. In alcuni casi, sempre secondo l'accusa, venivano consegnate ricevute che erano state dimenticate da ignari avventori. In altri venivano modificati gli importi a mano. Per un ammontare di diverse centinaia di migliaia di euro.Le pezze giustificative, molto spesso, si riferivano a periodi festivi: Natale, Capodanno, Pasqua e ...