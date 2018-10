Spagna | Iglesias e Sanchez insieme contro l’austerity | varata la legge di Bilancio “più a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 ottobre 2018) La sinistra di lotta che dà i voti a quella di governo e in cambio le scrive la manovra: patrimoniale, aumento del salario minimo, Tobin tax, lotta all’evasione, politiche per la casa, parità di genere, ambientalismo. Succede in, dove giovedì scorso Pedroe Pablohanno firmato un accordo sui Presupuestos, ladiper il 2019, che potrebbe trasformarsi in un’alleanza fino a fine legislatura. Il premier socialista e il leader di Podemos hanno presentato 50 pagine di documento – dal titolo “Manovra per uno Stato sociale” – con un’introduzione che sembra un manifesto politico: “I cittadini e le cittadine di questo Paese hanno visto crescere in questi anni le disuguaglianze, la povertà e la precarietà, mentre si riducevano gli investimenti nel welfare, cioè nei servizi pubblici che garantiscono uguali ...