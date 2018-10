Sondaggi | la Lega resta prima forza ma perde lo 0 | 5% M5s cala di quasi un punto

ilfattoquotidiano

: Sondaggi, Lega vicina al 32% e anche il M5s cresce. Calano il Pd e Forza Italia. Manovra promossa dal 52% degli ele… - fattoquotidiano : Sondaggi, Lega vicina al 32% e anche il M5s cresce. Calano il Pd e Forza Italia. Manovra promossa dal 52% degli ele… - Giorgiolaporta : Continuano a gridare istericamente al #fascismo, al #razzismo e alla #xenofobia e i #sondaggi di oggi del Corriere… - fanpage : Sondaggi elettorali, dopo il Def cresce il gradimento degli elettori verso #Lega e #M5S -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Rallentano le prime quattro forze politiche, guadagnano voti i partiti minori. È il riassunto delo settimanale commissionato a Swg dal Tg La7, che mostra siache Movimento 5 Stelle in leggera flessione rispetto a sette giorni fa. Il partito di Salvinilapolitica malo 0,5 per cento, assestandosi al 30,5; l’alleato di governo, invece, lascia sul terrenounpercentuale, passando dal 29,0 al 28,1 per cento.no anche il Partito democratico (dal 17,2 al 17,1, -0,1%) eItalia (dall’8,3 all’8,0, -0,3%). A guadagnare consensi, invece, sono le forze più piccole: Fratelli d’Italia passa dal 3,5 al 4,1 (+0,6%). Bene anche Liberi e Uguali, che guadagna lo 0,6% (dal 2,3 al 2,9) e Potere al Popolo, che sale dal 2,1 al 2,5 (+0,4%). In controtendenza +Europa di Emma Bonino (-0,1%, dal 2,7 al 2,6). Nella rilevazione del ...