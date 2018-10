Skoda - La nuova compatta si chiamerà Scala

quattroruote

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Lasegmento C dellasie debutterà sul mercato nel corso del prossimo anno. La versione di produzione della concept Vision RS svelata allo scorso Salone di Parigi prenderà il proprio nome dalla parola latina "".Punto di svolta. Ad annunciare il nome dellacinque porte è stato lo stesso ceo della, Bernhard Maier, che ha dichiarato: "Con la, stiamo aprendo un nuovo capitolo nella storia delle compatte. Si tratterà di un modello completamente nuovo che definirà gli standard in termini di tecnologia, sicurezza e design in questa categoria di vetture. Siamo fiduciosi che laabbia tutte le carte in regola per riportare laall'interno del segmento C". Con questo nuovo modello la Casa boema porterà al debutto un nuovo linguaggio stilistico che andrà ad abbinarsi alle più moderne tecnologie, ...