Siria | Per la Bbc Assad ha usato armi chimiche in 106 attacchi dal 2014

La guerra in Iraq di Bush e Blair stata la chiave che ha aperto la porta all'inferno attuale della Siria : È una questione storica che senza gli aiuti sovietici , russi, ai vietnamiti negli anni '60 e '70, non avrebbero prevalso, ed è anche una questione di cronaca che il destino del destino dell'...

"Fatima - maestra di jihad per le donne di Siria" : così i giudici che hanno condannato la foreign fighter : Le motivazioni della Corte d'Appello di Milano che ha confermato 9 anni di pena. Partita per la Siria nel 2014, Maria Giulia Sergio è scomparsa

Siria : piogge irregolari e il persistere del conflitto lasciano il segno sulla produzione agricola del paese : Condizioni climatiche estreme durante il settimo anno di conflitto in Siria hanno spinto bruscamente al ribasso la produzione cerealicola del paese, hanno fatto sapere oggi due agenzie dell’ONU. La produzione di grano quest’anno è calata al suo minimo da 29 anni – 1,2 milioni di tonnellate – , circa due terzi dei livelli del 2017. La causa è da rintracciare soprattutto in un prolungato periodo di siccità all’inizio della stagione, ...

L’orrore più grande della guerra in Siria : scoperta una fossa comune con 1500 cadaveri : Una fossa comune con migliaia di corpi è stata scoperta a Raqqa, l’ex roccaforte dell’Isis in Siria. Ad un anno dalla liberazione della città, sono oltre 2.200 i cadaveri sepolti nei parchi pubblici, nello stadio e persino nello zoo. Oltre ai civili uccisi dagli estremisti islamici, molti morti sono stati rinvenuti sotto le macerie degli edifici distrutti durante i bombardamenti della coalizione a guida Usa.Continua a leggere

Maha : «Io e mia figlia twittiamo insieme per la pace in Siria» : Hala e i tweet da IdlibHala e i tweet da IdlibHala e i tweet da IdlibHala e i tweet da IdlibHala non l’ha mai vista la sua città, Idlib, senza la guerra. Quando è nata, sei anni fa, le macerie erano già dappertutto da oltre un anno. L’unico mezzo di comunicazione che la porta lontano dalla paura delle bombe e della morte è il cellulare di sua madre Maha. Lì, quando la connessione è disponibile, può guardare i video di cartoni animati ...

Iran - media locali : missili su est Siria Per attentato a parata : I media di Stato Iraniani affermano che la Guardia rivoluzionaria del Paese ha lanciato missili sulla Siria orientale in risposta a un recente attacco a una parata militare ad Ahvaz. La tv e l'agenzia ...

Il "Gruppo dei sette" dice di volere la pace per la SIRIA, intanto prepara un golpe invitando al tavolo tutti meno che Assad. Intanto Trump addestra jihadisti.

Esperto : la Russia riuscirà a monitorare dalla Siria gli aerei sulle piste europee - : La Russia consegnerà alla Siria non solo i sistemi S-300 ma anche altri sistemi di difesa, grazie ai quali l'esercito russo sarà in grado di monitorare e rispondere agli aerei nei paesi del Medio ...

Siria - riaperto confine con la Giordania : ANSA, - AMMAN, 29 SET - Le autorità Siriane hanno annunciato di aver riaperto il confine di Nasseb con la Giordania, tre anni dopo che era stato chiuso a causa della guerra civile che ha devastato il ...

Russia : Lavrov all'Onu invoca aiuti per ricostruzione Siria : ... ha chiesto alle Nazioni Unite di favorire la ricostruzione della Siria, mentre gli occidentali si rifiutano di fornire qualunque contributo finchè non sarà raggiunta una soluzione politica. 'È ...

Turchia, la BIMBA SIRIANA che STUDIA nell'immondizia. Il video di Halime Cuma che ha indignato il mondo. Le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Siria terrà conferenza per il ritorno dei rifugiati - : Inoltre, Annan ha detto che per l'attuazione dei piani e dei programmi per ricostruire l'economia del paese nel 2017 il Ministero degli Esteri Siriano ha creato l'Ufficio per la ricostruzione ...