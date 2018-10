Siria | Bbc almeno 106 attacchi chimici negli ultimi 4 anni Ultime notizie

BBC ha pubblicato un’inchiesta molto approfondita sull’uso di armi chimiche in Siria : BBC ha pubblicato un’inchiesta sugli attacchi chimici compiuti in Siria negli ultimi quattro anni, cioè da quando il dittatore Bashar al Assad promise di distruggere tutto il suo arsenale chimico. L’inchiesta di BBC ha confermato almeno 106 attacchi chimici su The post BBC ha pubblicato un’inchiesta molto approfondita sull’uso di armi chimiche in Siria appeared first on Il Post.