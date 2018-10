ilpost

: Simona Bonafè vince anche a #Livorno le primarie del Partito Democratico toscano! Bella giornata di partecipazione… - AndreaRomano9 : Simona Bonafè vince anche a #Livorno le primarie del Partito Democratico toscano! Bella giornata di partecipazione… - matteorenzi : Simona Bonafè è la nuova segretaria regionale del PD toscano. Ha vinto molto bene con #primarie molto partecipate. Buon cammino, Simo - Dagherrotipo1 : RT @ilpost: Simona Bonafè è stata eletta segretaria del PD in Toscana -

(Di lunedì 15 ottobre 2018), europarlamentare e politica considerata molto vicina all’ex segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, èalle primarie come nuovadel Partito Democratico in. I risultati non sono ancora definitivi ma vedonointorno al 65del PD inIl Post.