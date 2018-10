Silvio Berlusconi riparte dal Monza - prima il discorso negli spogliatoi poi il bagno di folla in tribuna : Silvio Berlusconi riparte dal calcio. A Monza, in occasione del match contro la Triestina (terminato 1 a 1), non si è fatto mancare l’occasione di un’incursione negli spogliatoi per un discorso motivazionale: “Per quanto riguarda l’immediato, sono qui a vedere la prima partita. Non vi nascondo che sono un po’ emozionato. E a voi dico: ‘Mi raccomando’. Io avevo alcune frasi che dicevo qualche volta ai miei ...

Silvio Berlusconi attacca Giancarlo Giorgetti : 'Ci ringrazi se è lì' : Silvio Berlusconi non ce l'ha tanto con il Movimento 5 stelle che sta semplicemente attuando quello che aveva sempre detto in campagna elettorale. Quello che in questo momento irrita il Cav è questa ...

Silvio Berlusconi - il sondaggio Ixè che fotografa la fine di Forza Italia : Cav e Pd - numeri da pronto soccorso : La fine di Forza Italia . Il sondaggio Ixè per Huffingtonpost fotografa la situazione drammatica in cui versa il partito fondato e guidato ancora oggi da Silvio Berlusconi . Di fatto l'unico, nel ...

Silvio Berlusconi - la rivolta degli europarlamentari di Forza Italia : 'Se continuiamo a tifare spread...' : 'Se continuiamo a tifare spread, se diventiamo quelli dell'Europa dei vincoli e dei trattati, finiremo schiacciati sulla politica del Pd . E alla fine la gente sceglierà l'originale, non noi'. Si sfoga così Stefano Maullu , europarlamentare di Forza Italia, che delinea il sentimento di una grande fetta del partito ...

Silvio Berlusconi spiazzato da Matteo Salvini - retroscena Minzolini : 'Tu gli parli di spread e lui...' : Tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini il dialogo è sempre più complicato. Ed è Augusto Minzolini , sul Giornale , a svelare un gustoso retroscena direttamente da Arcore. Il Cav è preoccupato per la ...

La Confessione - Paolo Rossi : “Salvini? E’ pericoloso - ci riporta a tempi passati. Silvio Berlusconi mi manca come comico” : La Confessione torna su Nove venerdì 12 ottobre alle ore 23.30 con un ‘intervista in cui il comico Paolo Rossi, a teatro con “Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles”, si racconta a Peter Gomez. “Questo signore è Matteo Salvini che lei non ha citato tra i comici. Cosa pensa di lui? E’ pericoloso?”, chiede il conduttore. “Sì”, risponde sicuro l’attore comico. “Perché?”, domanda ancora il direttore de ...

FORZA ITALIA IN PIAZZA CONTRO LA MANOVRA/ Silvio Berlusconi chiede mobilitazione - data da decidere : FORZA ITALIA in PIAZZA CONTRO la MANOVRA. Berlusconi chiede mobilitazione, data ancora da decidere, lanciato nuovo appello a Salvini sulla situazione finanziaria(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:53:00 GMT)

Silvio Berlusconi - Forza Italia a pezzi. Giovanni Toti letale : 'Resto nel partito - se esiste ancora' : Silvio Berlusconi prova a riportare un po' di ordine in Forza Italia. Di ritorno dalla Russia, il Cavaliere convoca il comitato di presidenza del movimento azzurro. L' appuntamento è per stasera alle ...

Umberto Bossi come Silvio Berlusconi - sconterà la pena ai servizi sociali : ... 10 ottobre, il suo legale Domenico Mariani, chiederà per lui l' affidamento in prova ai servizi sociali , formula che consentirà al Senatùr di proseguire, almeno in parte, l'attività politica a ...

Striscia la Notizia - Vittorio Feltri scatenato contro Mediaset : 'Mi hanno detto che Pier Silvio Berlusconi...' : Sono imbarazzato a parlare della mia trascurabile persona, ma in questa circostanza sono obbligato a farlo perché i lettori hanno diritto di apprendere il senso delle pubbliche polemiche. I fatti. Una ...

Vittorio Sgarbi e la rivelazione su Silvio Berlusconi che non ti aspetti : Vittorio Sgarbi svela e rivela i piani di Silvio Berlusconi Dopo la rottura, tra Vittorio Sgarbi e Silvio Berlusconi pare essere tornato il sereno. A confessarlo, in un’intervista ai Lunatici su Rai Radio2, è lo stesso vulcanico critico d’arte che aveva annunciato in settimana il suo addio a Forza Italia, offeso anche dallo sgarbo del Cav che non si era recato a Sutri dove il sindaco Sgarbi aveva dedicato un giardino cittadino a ...

Forza Italia - il retroscena : patto tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - logo in comune : Noi non vogliamo rompere, ma l'alternativa alla politica assistenzialista e statalista sia una politica di centrodestra'. Forza Italia è in un bruttissimo momento, i sondaggi la danno anche sotto l'8 ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi : 'Curiose lezioni da Forza Italia - ha governato con il Pd e Renzi' : Nuove tensioni tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Intervistato da Rtl 102.5 , il leghista ministro degli Interni ha polemizzato con Forza Italia : 'Sono curiose le lezioni su come si governa da ...

Silvio Berlusconi sul Mar Nero per il compleanno di Vladimir Putin : “Una persona umile e molto rispettosa degli altri”. Così Silvio Berlusconi elogia il suo amico Vladimir Putin. “Non prende mai decisioni affrettate