Silvia Provvedi preoccupata al GF Vip | è incinta?

lanostratv

: 'S'è fatta una certa' - Silvia Provvedi Edition #GFVIP - GrandeFratello : 'S'è fatta una certa' - Silvia Provvedi Edition #GFVIP - geppy2911 : GRANDE FRATELLO VIP 3,UN RITARDO PER SILVIA PROVVEDI. INCINTA? LEI DICE : E DI CHI...: - francogarna : Gf Vip, Silvia Provvedi è incinta? La cantante ha un ritardo -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)al Grande Fratello Vip? Il dubbio? È questa la voce che si sta rincorrendo nelle ultime ore anche sul web. Federica Panicucci a Mattino Cinque ha rivelato che la cantante del duo Le Donatella ha fatto un’importante rivelazione. Dopo essersi tolta il microfono nella vasca da bagno,avrebbe confessato a Benedetta Mazza di avere un ritardo. La donna, stupita, le ha suggerito di richiedere al Grande Fratello Vip un test di gravidanza per escludere sorprese. La ragazza, però, ha risposto ironizzando: “Di chi dovrei essere? Dello Spirito Santo?” Ospite del contenitore mattutino della Panicucci, la madre diha dichiarato: “Io non credo che mia figlia sia, poi Valerio Merola è uscito ed è qui con noi quindi non c’è pericolo”. Un nipotino, però, non sarebbe male: la donna ha ...