Silvia Provvedi incinta? Scoppia il gossip al GF Vip | parla la mamma

Fabrizio Corona è ancora innamorato di Silvia Provvedi? La confessione : Silvia Provvedi nei pensieri di Fabrizio Corona? La verità a Mattino 5 Fabrizio Corona è innamorato di Silvia Provvedi? Sarebbe stata questa la confessione di Monica Alberti a Mattino Cinque. La madre de Le Donatella ha confessato che a sua detta il re dei paparazzi avrebbe la figlia ancora nel cuore. “Sono convinta che Fabrizio sia molto innamorato di Silvia, anche adesso. Te lo sottoscrivo”. La madre di Silvia Provvedi ha ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi incinta? La mamma a Mattino 5 : "Mi piacerebbe diventare nonna" (video) : Monica, mamma di Silvia e Giulia Provvedi del Grande Fratello Vip 3, anche oggi, lunedì 15 ottobre 2018, è intervenuta a Mattino 5, per rispondere nuovamente all'ex genero Fabrizio Corona che, durante un allenamento in palestra, ha postato questa didascalia su Instagram: "Che ridere. Hanno aperto le gabbie" Io non penso di aver sollevato alcun polverone. Ho detto solo la verità. La storia tra Fabrizio e Silvia è stata una Grande storia. Negarla ...

Monica Alberti contro Fabrizio Corona/ La madre di Silvia Provvedi a Mattino5 : "Non deve negare e mentire" : Monica Alberti è pronta a parlare nuovamente di Fabrizio Corona conferma che la storia tra lui e la figlia è stata grande e non c'è bisogno di negarlo, cos'altro dirà oggi?(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:16:00 GMT)

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi / Saranno divise dagli editori? (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle Saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 07:48:00 GMT)

Fabrizio Corona - la mamma di Silvia Provvedi : «Ecco il vero motivo per cui mia figlia lo ha lasciato...». E lui si infuria : Fabrizio Corona furioso su Instagram. L'ex re dei paparazzi, in una delle stories, ha postato un video accompagnato da una didascalia eloquente: «Hanno aperto le gabbie...». E il...

FRANCESCO MONTE/ Feeling con Silvia Provvedi : Giulia Salemi gelosa? (Grande Fratello Vip) : Che FRANCESCO MONTE non abbia le idee chiare è abbastanza comprensibile. Dopo essere stato lasciato da Cecilia Rodriguez proprio nella Casa del Grande Fratello VIP 2018...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:40:00 GMT)

Grande Fratello Vip - regista da bollino rosso : la doccia di Silvia Provvedi che fa impazzire tutti : È tempo di doccia per Silvia Provvedi e i registi del Grande Fratello Vip non potevano perdersi questa ghiotta prelibatezza di prima mattina. Con le telecamere puntate, la mora del duo Le Donatella ha ...

Silvia Provvedi ha un nuovo corteggiatore : la proposta di Mainardi : Grande Fratello Vip 3: spunta un corteggiatore per Silvia Provvedi “È vegetariano e ama i cani”. Sono state queste le parole di Andrea Mainardi per Silvia Provvedi. Lo chef de La prova del cuoco ha proposto alla mora delle Donatella di incontrare il suo migliore amico. Un nuovo possibile corteggiatore per Silvia Provvedi che questa estate ha lasciato Fabrizio Corona dopo una storia durata tre anni. In queste settimane si è parlato ...

Fabrizio Corona contro Silvia Provvedi - sua mamma e Federica Panicucci : 'Hanno aperto le gabbie' : Lo scontro a distanza tra Fabrizio Corona e la sua ex Silvia Provvedi continua, dentro e fuori il Grande Fratello Vip . La mamma della metà mora delle Donatellas, Monica Alberti , ospite di Federica ...

Silvia Provvedi e Corona - parla Parpiglia : “Non è uscita la verità” : Silvia e Corona, parla il giornalista Gabriele Parpiglia dopo il duro intervento della madre della Provvedi a Mattino 5: “Non è uscita la verità. Ma a breve, domani…” Tante le voci che si sono levate negli ultimi giorni sul naufragio della love story tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. A continuare ad alimentare il chiacchiericcio […] L'articolo Silvia Provvedi e Corona, parla Parpiglia: “Non è uscita la ...

Fabrizio Corona : la mamma di Silvia Provvedi racconta la sua verità : “Lui era morboso e cattivo”. Leggi la sua intervista : Corona, le sconvolgenti rivelazioni della mamma di Silvia Provvedi: “Lui era morboso, voleva farla tornare dalla vacanza” La storia di L'articolo Fabrizio Corona: la mamma di Silvia Provvedi racconta la sua verità:“Lui era morboso e cattivo”. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Silvia Provvedi al GF Vip dimentica Corona con Basile? : Grande Fratello Vip: Silvia Provvedi dopo Corona flirt con Fabio Basile? Pare davvero non ci sia un solo giorno in cui Ivan Cattaneo non faccia molto parlare i numerosi spettatori da casa della terza edizione del GF Vip. Cosa ha fatto stavolta? In pratica, parlando con il popolare judoka Fabio Basile, ha iniziato a chiedergli se avesse una fidanzata ad aspettarlo al di fuori del programma. Il giovane ragazzo ha smentito categoricamente, ...

Fabio Basile e Silvia Provvedi al GF Vip : Cattaneo vede una storia d’amore : Fabio Basile e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip: Ivan Cattaneo ha visto qualcosa di speciale Fabio Basile e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip piacciono molto a Ivan Catteneo. Il cantante ha rivelato apertamento al judoka italiano che secondo lui starebbero bene insieme. L’artista, mentre si trova a conversare solo con Fabio, cerca di […] L'articolo Fabio Basile e Silvia Provvedi al GF Vip: Cattaneo vede una storia ...

Fabrizio Corona ha mentito su Silvia Provvedi? La verità a Mattino 5 : Mattino Cinque: novità sull’addio tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi Nuove rivelazioni sul rapporto tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona. La madre della cantante de Le Donatella ha rotto il silenzio a Mattino Cinque, raccontando dei dettagli sull’addio della coppia. Monica Alberti ha raccontato a Federica Panicucci di aver mantenuto il silenzio su Fabrizio Corona perchè la figlia non ne aveva ancora parlato. Dopo le ultime ...