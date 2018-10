Silvia Provvedi e Corona | scintille al Gf Vip | Ilary irritata | interviene Parpiglia

LE DONATELLA - GIULIA E Silvia PROVVEDI/ Mamma Monica : "Dopo Fabrizio Corona non la vedevo ridere da tre anni” : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:44:00 GMT)

GF Vip - Silvia Provvedi rassicura la mamma : “E’ il mio grande inizio” : Silvia Provvedi al grande Fratello Vip parla con la mamma Qualche giorno fa la mamma di Silvia Provvedi è stata ospite a Mattino 5 da Federica Panicucci. E in quella circostanza la donna ha rivelato che le cose tra sua figlia e il suo ex fidanzato Corona siano andate molto diversamente rispetto a ciò che è uscito finora sui giornali e in Tv. Ovviamente la madre si riferiva all’intervista che proprio l’ex fotografo dei vip ha ...

Gf Vip - la verità sul ritardo di Silvia Provvedi : La mamma Monica, ospite in studio, mette a tacere le voci su una presunta gravidanza circolate nelle ultime ore

Silvia Provvedi è incinta?/ Parla la madre Monica Alberti : "È stress. Un piccolo Corona non ce lo meritiamo!" : Silvia Provvedi è incinta? Video, la mamma a Mattino Cinque semina il dubbio: “Il figlio non sarebbe di Fabrizio Corona”. Le ultime notizie sulla cantante della Donatella(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Silvia Provvedi incinta? La verità di mamma Monica : Il gossip impazza da quando l’ex di Fabrizio Corona ha confessato di essere in ansia per un ritardo, tanto che L'articolo Grande Fratello Vip: Silvia Provvedi incinta? La verità di mamma Monica proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Le Donatella - Giulia e Silvia Provvedi/ Fabio Basile sussurra : “Mandate in nomination…” (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Silvia Provvedi È INCINTA?/ Video - nuovi chiarimenti in diretta? La richiesta del pubblico : SILVIA PROVVEDI è INCINTA? Video, la mamma a Mattino Cinque semina il dubbio: “Il figlio non sarebbe di Fabrizio Corona”. Le ultime notizie sulla cantante della Donatella(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Silvia Provvedi è incinta?/ Video - la mamma semina il dubbio : “Il figlio non sarebbe di Fabrizio Corona” : Silvia Provvedi è incinta? Video, la mamma a Mattino Cinque semina il dubbio: “Il figlio non sarebbe di Fabrizio Corona”. Le ultime notizie sulla cantante della Donatella(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:56:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : Silvia Provvedi è incinta? : Silvia Provvedi Gravidanza inattesa in arrivo al Grande Fratello Vip 2018? Il dubbio è stato lanciato da Federica Panicucci, nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque, a proposito di Silvia Provvedi. “Ci sarebbe una notizia bomba, tua figlia che vive nella casa del Grande Fratello, ieri sera sembra abbia raccontato di un dettaglio che riguarda un presunto ritardo del ciclo”. Monica Alberti, la mamma di Silvia e Giulia Provvedi, era ...

Le Donatella/ Silvia Provvedi è incinta? Dopo Corona c’è stato Federico Chimirri ma… (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:24:00 GMT)

Silvia Provvedi incinta? La madre a Mattino 5 : 'Mi piacerebbe diventare nonna - ma...' : Silvia Provvedi incinta? Sono in molti a chiederselo da quando avrebbe confessato di essere in ansia per un ritardo. La cantante delle Donatella è dentro la casa del Grande Fratello Vip e la mamma ...

Grande Fratello Vip. Silvia Provvedi ha un ritardo : i consigli delle amiche-inquiline : Durante la scorsa diretta del Gf Vip, Silvia Provvedi si è finalmente lasciata andare dicendo a Fabrizio Corona tutto quello che pensava. “Non sono lacrime d’amore, ma di delusione”, aveva detto la ragazza ricordando la fine della storia con Fabrizio Corona nel corso della diretta di lunedì sera su Canale 5. “Ho rinunciato a tutto e tutti perché credo nell’amore e nei valori. Ma lui valori non ne ha. Ci ho creduto veramente ...

Silvia Provvedi preoccupata al GF Vip : è incinta? : Silvia Provvedi incinta al Grande Fratello Vip? Il dubbio Silvia Provvedi è incinta? È questa la voce che si sta rincorrendo nelle ultime ore anche sul web. Federica Panicucci a Mattino Cinque ha rivelato che la cantante del duo Le Donatella ha fatto un’importante rivelazione. Dopo essersi tolta il microfono nella vasca da bagno, Silvia avrebbe confessato a Benedetta Mazza di avere un ritardo. La donna, stupita, le ha suggerito di ...

Gf Vip - Silvia Provvedi è incinta? La cantante ha un ritardo : Durante la scorsa diretta del Gf Vip , Silvia Provvedi si è finalmente lasciata andare dicendo a Fabrizio Corona tutto quello che pensava. Non in faccia, chiaramente, ma davanti a milioni di ...