Si candida in una lista alleata della Lega | Titty Astarita esclusa dalla squadra di

Afghanistan - bomba a comizio elettorale di una candidata : 12 morti. Ma truppe coalizione (tra cui l’Italia) pensano a ritiro : bomba su un comizio elettorale e 12 morti, più decine di feriti, a una settimana dalle elezioni parlamentari del 20 ottobre in Afghanistan. Il raduno elettorale di Nazifa Yousofi Bek, una delle 393 donne candidate, a Rustaq, distretto della provincia di Takhar, nel nord del Paese, si è trasformato in una strage e aggrava lo stato di sicurezza di una Nazione già in ginocchio, con gli eserciti stranieri, compreso quello italiano, che nel frattempo ...

Pd - Martina 'Io candidato Ci penserò'. Delrio 'Renzi vuole una soluzione unitaria' : Il giorno dopo la prova positiva della piazza - con la buona partecipazione alla manifestazione di Roma - il Pd prova a capitalizzare. E a mantenere un approccio unitario. Il segretario, Maurizio ...

Juventus - nuovo Cda : nessuna novità tra i candidati del “dopo Marotta” [NOMI e DETTAGLI] : Il consiglio di amministrazione della Juventus si rinnoverà ma solo in minima parte dato che i rappresentati sono nomi noti in casa bianconera Exor ha depositato la lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Juventus. Come previsto dell’elenco non fa parte Beppe Marotta mentre con Andrea Agnelli ci sono l’attuale vice presidente Pavel Nedved e gli indipendenti Paolo Garimberti, Daniela Marilungo, ...

'Monreale Bene Comune' - una ventina i candidati nella lista del nuovo movimento politico : "Ma è l'approccio ai problemi della città che contraddistingue la nostra proposta politica. Un approccio di tipo scientifico, fatto di progetti concreti, realizzabili, che tengano conto soprattutto ...

Emilio Fede : "Berlusconi? Se si candidasse alle europee sarei pronto a seguirlo. La Minetti è sparita : una donna bella e simpatica" : "Giorni fa mi ha chiamato Berlusconi. Non mi ha dato nemmeno il tempo di parlare". È un Emilio Fede scoppiettante quello che ha rilasciato l'intervista al programma radiofonico "I Lunatici" di Rai Radio2. "Voleva congratularsi con me per la mia assoluzione al processo per bancarotta fraudolenta con Lele Mora. Anche per la questione di Ruby sono stato assolto. Quella valigetta piena di soldi che mi avevano accusato di aver portato in ...

Uruguay : l'ex presidente Mujica potrebbe ricandidarsi come vice di una donna : Montevideo, 24 set 19:13 - , Agenzia Nova, - l'ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, potrebbe tornare ad avere un ruolo da protagonista nella politica nazionale. L'anziano... , Abu,

Salone Nautico : Genova si candida a ospitare una tappa del nuovo giro del mondo a vela : Genova si candida ad ospitare una tappa del prossimo giro del mondo a vela in equipaggio: partirà a ottobre 2021 con una formula nuova. Sarebbe l’unica tappa in Italia. “C’e’ la possibilita’ che la citta’ ce la faccia, ha l’esperienza, le capacita’ e soprattutto ha passione per il mare e per questa bella regata attorno al mondo, la piu’ bella. Spero che arriveremo qui,” ha dichiarato ...

Giovanni Malagò sulle Olimpiadi Invernali 2026 : “Aspettiamo evoluzione candidatura a due e auspico ancora una possibilità per Torino” : La tripla candidatura, come è noto, è stata bocciata, ma l’Italia non vuole mollare: l’obiettivo Olimpiadi Invernali 2026 è ancora parzialmente vivo. Esclusa Torino, si ripartirebbe da una candidatura di Milano e Cortina, ricordando quanto detto dai governatori Luca Zaia e Attilio Fontana, due giorni fa, in una nota congiunta. “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili ...

Olimpiadi 2032 - si fa strada una sorprendente voce : Corea del Nord e Corea del Sud avanzano la propria candidatura : Le due Coree hanno intenzione di presentare una candidatura congiunta per le Olimpiadi del 2032 La Corea del Nord e la Corea del Sud vogliono presentare una candidatura congiunta per l’organizzazione delle Olimpiadi del 2032. Lo ha detto il presidente della Corea del Sud Moon Jae In, a margine del suo incontro al vertice con il leader NordCoreano Kim Jong Un a Pyongyang. L’annuncio è arrivato dopo due giorni di incontri nella ...

Con una zampata la Lega esclude i Cinque Stelle dalla candidatura olimpica : La candidatura a tre per le Olimpiadi Invernali del 2026 esce di scena per bocca del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Il colpo di scena arriva da parte degli uomini ...

Il governo ha scartato l’ipotesi di una candidatura unitaria di tre città per le Olimpiadi invernali del 2026 : Il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti ha riferito oggi in commissione Istruzione e Sport al Senato che il governo ha scartato l’ipotesi di una candidatura di tre città italiane per le Olimpiadi invernali del The post Il governo ha scartato l’ipotesi di una candidatura unitaria di tre città per le Olimpiadi invernali del 2026 appeared first on Il Post.

Olimpiadi Invernali - Sapporo ritira la candidatura per i Giochi del 2026 : una sfidante in meno per l’Italia : La città giapponese ha deciso di ritirare la propria candidatura a causa dei gravi danni subiti dopo il recente terremoto Sapporo rinuncia alla candidatura per le Olimpiadi Invernali del 2026. La decisione, ufficializzata oggi dal Cio dopo un incontro a Losanna con i rappresentanti del Comitato olimpico giapponese e della città di Sapporo, è stata presa a causa dei gravi danni causati dal recente terremoto che ha provocato la morte di 41 ...

De Magistris : 'disponibile a una candidatura alle Regionali. Non mi unirò mai con chi è causa dei mali attuali' : PORTICI - 'alle Regionali noi ci saremo. E' verosimile che possa essere io il candidato leader sulla base di ciò che mi dicono i membri del movimento di cui sono presidente'. Lo ha annunciato De ...

De Magistris : 'Pronto a candidarmi alle Europee con una grande coalizione civica' : In occasione del Festival Mappe del nuovo mondo, organizzato da Il Corsaro presso lo spazio Angelo Mai a Roma, nella serata di questo sabato 15 settembre si è svolto un dibattito al quale, fra gli altri, è intervenuto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, il quale dopo mesi di voci che si rincorrevano in tal senso, ha annunciato pubblicamente la propria disponibilita' a candidarsi alle elezioni Europee del 2019. Vediamo le parti salienti di ciò ...