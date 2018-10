Si candida con Salvini | calciatrice messa fuori dalla rosa della squadra antirazzista

candidata con Lega - fuori da Afro Napoli : ANSA, - Napoli, 15 OTT - Titty Astarita, calciatrice della squadra femminile dell'Afro Napoli United, è stata messa fuori rosa dopo aver annunciato la sua candidatura al consiglio comunale di Marano ...

Capitana dell'Afro Napoli United si candida con Noi con Salvini - esclusa dalla squadra : Ha deciso di candidarsi con una lista alleata di Noi con Salvini alle elezioni comunali di Marano, in provincia di Napoli e, per questa ragione, è stata esclusa dalla squadra di calcio di cui era capitano. Protagonista della storia è Titty Astarita, calciatrice del team femminile Afro Napoli United. L'estromissione dalla rosa è stata annunciata dal club calcistico che si occupa di integrare attraverso il calcio gli italiani ...

Il discorso con cui Nicola Zingaretti si è candidato a segretario del PD : Il presidente del Lazio ha fatto un discorso sobrio in cui ha ricordato l'importanza dell'unità e ha evitato di attaccare direttamente i suoi rivali The post Il discorso con cui Nicola Zingaretti si è candidato a segretario del PD appeared first on Il Post.

Nazionale Sarda di Calcio - FINS si schiera a sostegno della candidatura nel CONIFA : ... presidente di FINS Siamo certi che lo sport e la Nazionale Sarda di Calcio contribuiranno a far conoscere e apprezzare la Sardegna e la sua cultura al resto mondo ». Prossimo obiettivo sono i ...