Shakira | che difende un fan dai bodyguard

vanityfair

: RT @PakyShak: Ma l'espressione che fa ogni volta che sbottona il vestito dorato? ???? #ElDoradoWorldTour @shakira - LaraiAtakito : RT @PakyShak: Ma l'espressione che fa ogni volta che sbottona il vestito dorato? ???? #ElDoradoWorldTour @shakira - musicaworldIT : Shakira difende dai bodyguard un fan che l'aveva raggiunta sul palco (VIDEO) - JollyFm : Shakira difende dai bodyguard un fan che l'aveva raggiunta sul palco (VIDEO) -

(Di lunedì 15 ottobre 2018): El Dorado World Tour 2018: El Dorado World Tour 2018: El Dorado World Tour 2018: El Dorado World Tour 2018: El Dorado World Tour 2018: El Dorado World Tour 2018: El Dorado World Tour 2018: El Dorado World Tour 2018: El Dorado World Tour 2018: El Dorado World Tour 2018: El Dorado World Tour 2018Gli ultimi minuti prima dei saluti finali, i coriandoli che cadono e il coro incontenibile degli spalti. È in quel momento che Axel Escobar, grande fan di, riesce a eludere i controlli di sicurezza e ad arrampicarsi sul palco per abbracciare il proprio idolo. La cantante, accolta dal calore dell’Estadio Atzeca di Città del Messico, si mostra accogliente, per niente spaventata. Alle sue spalle, il plotone diprende il ragazzo per la maglietta cercando di allontanarlo il più in fretta possibile. ...