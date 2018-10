' Sette santi diversi | ma uguale è la loro fede'

Papa Francesco proclama Sette santi : tra loro anche Papa Paolo VI e il vescovo Oscar Romero : Il grande timoniere del Concilio Vaticano II Paolo VI e il vescovo martire salvadoregno Oscar Romero. Ma oltre a loro sono stati proclamati santi da Papa Francesco anche i beati Francesco Spinelli, madre Maria Caterina Kasper, madre Nazaria Ignazia March Mesa, Vincenzo Romano e Nunzio Sulprizio. La cerimonia è iniziata alle 10 in Vaticano, con la messa celebrata da Bergoglio. “Il martirio di monsignor Romero non fu solo nel momento della ...

Oggi si fanno Sette nuovi santi : I più famosi sono papa Paolo VI e il vescovo salvadoregno Óscar Romero, ma nella lista ci sono anche un operaio e due suore The post Oggi si fanno sette nuovi santi appeared first on Il Post.

Santissimi Arcangeli/ Santo del giorno - il 29 Settembre si celebrano Michele - Gabriele e Raffaele : Il 29 settembre si celebrano i Santissimi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, Santo del giorno: I tre sono molto noti nella tradizione cattolica. Andiamo a scoprire le loro storie.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 04:56:00 GMT)

Uomini e Donne - le anticipazioni di martedì 18 Settembre : tra Ida e Riccardo spunta Barbara De Santi : Oggi la seconda parte del trono over. La dama mantovana diventa subito il terzo incomodo, il ritorno di Nino Castanotto.

Uomini e Donne Puntata di Oggi 18 Settembre 2018 : Barbara De Santi ci prova con Riccardo Guarnieri! : Battibecchi e colpi di scena. Ecco che cosa accadrà nella seconda Puntata Uomini e Donne Over. Ida Platano smaschera Barbara De Santi: ci ha provato con Riccardo Guarnieri. Uomini e Donne: David preferisce Pamela a Valentina! Maria De Filippi cerca di fare da paciere tra Gemma Galgani e Barbara De Santi. Gianni e Tina però continuano a creare discussioni. La conduttrice poi dà la parola a David il quale era già seduto al centro studio, ma i ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata 17 Settembre : il trono over riparte da Nino Castanotto e Barbara De Santi : Le Anticipazioni di Uomini e donne promettono un inizio settimana scoppiettante all’insegna del trono over. Proprio nella vigilia di Temptation Island 2018, Maria De Filippi ospiterà dame e cavalieri del trono over per la prima puntata della settimana e con qualche stuzzicante video su Sossio Aruta e la sua Ursula che, al momento, sono impegnati proprio nel reality sui sentimenti. IL RITORNO DI Barbara DE Santi E Nino Castanotto Anche in ...

Santissimo Nome di Maria/ Il 12 Settembre ricorre la festa istituita da Giulio II nel 1513 : Santo del giorno: il 12 settembre si celebra il Santissimo Nome di Maria. Un pilastro della nostra religione viene celebrato tramite feste e ricorrenze in tutta Italia.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 06:45:00 GMT)

Santi Proto e Giacinto/ Santo del giorno - l'11 Settembre si celebrano i due fratelli uccisi sotto Valeriano : Santo del giorno: l'11 settembre si celebrano i Santi Proto e Giacinto. Questi furono probabilmente fratelli e furono giustiziati sotto l'imperatore Valeriano dopo la conversione di Eugenia.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 04:46:00 GMT)

Trono Over - anticipazioni registrazione del 7 Settembre : tornano la De Santi e Castagnotto : Lunedì 10 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne: le prime due puntate del Trono classico e del Trono Over sono già state registrate e sul web circolano già le prime news al riguardo, tra cui anche la notizia dell'addio di Giorgio Manetti: il gabbiano, ex fidanzato di Gemma Galgani, ha deciso di dedicarsi totalmente al lavoro lontano dai riflettori. Invece la dama torinese ha iniziato a frequentare sia ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 7 Settembre 2018 : ritornano Barbara De Santi e Nino Castanotto! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 7 settembre 2018: due ritorni! Gemma delusa perché Rocco non l’ha baciata! Ida e Riccardo litigano… Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara accusa Gemma di “business”, Ida scoppia a piangere, delusa da Riccardo! Gianni difende Nino ed attacca Anna Tedesco! Rocco non bacia la Galgani… si alza un polverone! Ritorna il nostro consueto appuntamento con le golosissime ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 7 Settembre : tornano Barbara De Santi e... (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over e registrazione 7 settembre: il video del ritorno di Marco Cappato alla corte di Gemma Galgani. La reazione spiazzante della dama storica.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:40:00 GMT)

Richiesta pesantissima a Vodafone sulla portabilità verso Iliad da Settembre : Ci sono importanti novità per quanto riguarda la delicata questione della portabilità dei numeri da Vodafone a Iliad. In verità, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, le lamentele non giunte solo dalla nuova compagnia telefonica che sta cercando di farsi spazio sul mercato italiano, ma anche da Wind Tre. Probabilmente è anche per questo motivo che i vari operatori nella giornata di ieri si sono riuniti con AGCOM nel tentativo di ...